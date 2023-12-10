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((فيكتوريوس)) يتوج بجائزة أفضل حالة جواد لسباق العيد الوطني للقدرة

12/10/2023 8:05:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان‭ ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬وذلك‭ ‬لبطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬محلي‭.‬

واستطاع‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬للفارس‭ ‬عيسى‭ ‬حميد‭ ‬العنزي‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬بيرنديانا‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬والمدرب‭ ‬المقداد‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬أشرفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجائزة‭ ‬وانطبقت‭ ‬على‭ ‬الجواد‭ ‬بيرنديانا‭.‬

وتسلم‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الفحص،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتتويج‭ ‬الفريق‭ ‬غالب‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬وتوفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭.‬

وترتكز‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬جواد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬اخذ‭ ‬معدل‭ ‬نبض‭ ‬القلب‭ ‬والزمن‭ ‬المتطلب‭ ‬للتبريد‭ ‬وقياس‭ ‬معدل‭ ‬الجفاف‭ ‬وحركة‭ ‬الامعاء‭ ‬وتقييم‭ ‬الخبب‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الاولى‭ ‬لوصول‭ ‬الجواد‭ ‬الحائز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬والمراكز‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬تليه‭ ‬ويستبعد‭ ‬أي‭ ‬جواد‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬ارتياحه‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭.‬

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