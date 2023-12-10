((فيكتوريوس)) يتوج بجائزة أفضل حالة جواد لسباق العيد الوطني للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة جائزة أفضل حالة جواد وذلك لبطولة العيد الوطني المجيد التي أقيمت تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم في قرية البحرين الدولية للقدرة وذلك في سباق 120 كم محلي.
واستطاع فريق فيكتوريوس الفوز بجائزة أفضل حالة جواد للفارس عيسى حميد العنزي مع الجواد بيرنديانا الذي احتل المركز الثالث في السباق والمدرب المقداد محمد، حيث أشرفت اللجنة الخاصة باختيار أفضل حالة جواد على عملية المعايير الخاصة بالجائزة وانطبقت على الجواد بيرنديانا.
وتسلم فريق فيكتوريوس الجائزة بعد ختام الفحص، حيث قام بتتويج الفريق غالب العلوي أمين سر الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والدكتور خالد أحمد حسن أمين السر المساعد بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مدير الفريق الملكي للقدرة، وتوفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق والعلاقات العامة بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
وترتكز مسابقة أفضل حالة جواد على معايير عدة منها اخذ معدل نبض القلب والزمن المتطلب للتبريد وقياس معدل الجفاف وحركة الامعاء وتقييم الخبب وذلك في الساعة الاولى لوصول الجواد الحائز المركز الاول والمراكز الاخرى التي تليه ويستبعد أي جواد لا تتوافق حالته الصحية مع المعايير المطلوبة بعد ارتياحه مدة ساعة.
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