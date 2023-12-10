Monday, 11 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بولونيا إلى المركز الخامس وروما يكتفي بنقطة

12/10/2023 8:05:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬بولونيا‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬الأخير‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬بولونيا‭ ‬الى‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تعويض‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬ليتشي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬حتى‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬جوشوا‭ ‬زيركزي‭ (‬9‭ ‬و20‭) ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬سيناريو‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬ساليرنيتانا،‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬النيجيري‭ ‬سيميون‭ ‬نوانكوو‭ (‬75‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الضيوف‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشهم‭ ‬وعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يسيرون‭ ‬بالمباراة‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭.‬

وبالفوز‭ ‬السادس‭ ‬للموسم،‭ ‬رفع‭ ‬بولونيا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬واستفاد‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬كي‭ ‬يتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭.‬

واكتفى‭ ‬روما‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الاولمبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬تقدمت‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهداف‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬اهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

بيد‭ ‬ان‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينيس‭ ‬ادرك‭ ‬التعادل‭ ‬لفيورنتينا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66،‭ ‬وبقي‭ ‬روما‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬بولونيا‭.‬

وعزز‭ ‬مونتسا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الترتيب‭ ‬بفوزه‭ ‬الخامس‭ ‬للموسم،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬داني‭ ‬موتا‭ (‬83‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تعادل‭ ‬فروزينوني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث