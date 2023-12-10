بولونيا إلى المركز الخامس وروما يكتفي بنقطة

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما(أ ف ب) عاد بولونيا الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا الأخير 2-1 يوم أمس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل بولونيا الى لقائه مع متذيل الترتيب باحثاً عن تعويض تعثره في المرحلة الماضية أمام ليتشي 1-1 بعدما كان متقدماً حتى الثواني الأخيرة، وقد بدا في طريقه الى فوز سهل حين تقدم الأحد على مضيفه بهدفين عبر الهولندي جوشوا زيركزي (9 و20) الذي رفع رصيده الى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.
لكن سيناريو المرحلة الماضية كاد أن يتكرر بعدما نجح ساليرنيتانا، الباحث عن فوزه الثاني فقط هذا الموسم، في تقليص الفارق عبر البديل النيجيري سيميون نوانكوو (75)، إلا أن الضيوف حافظوا على رباطة جأشهم وعرفوا كيف يسيرون بالمباراة الى بر الأمان.
وبالفوز السادس للموسم، رفع بولونيا رصيده الى 25 نقطة واستفاد على أكمل وجه من خسارة نابولي حامل اللقب أمام يوفنتوس 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة كي يتقدم الى المركز الخامس، بفارق نقطة أمام الفريق الجنوبي.
واكتفى روما بالتعادل مع فيورنتينا 1-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية، تقدمت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن طريق الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بعد مرور 5 دقائق رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم.
بيد ان الارجنتيني لوكاس مارتينيس ادرك التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 66، وبقي روما رابعا برصيد 25 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن بولونيا.
وعزز مونتسا موقعه في منتصف الترتيب بفوزه الخامس للموسم، وجاء على حساب ضيفه جنوى 1-0 سجله البديل البرتغالي داني موتا (83)، فيما تعادل فروزينوني مع ضيفه تورينو من دون أهداف.
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