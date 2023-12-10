بولونيا إلى المركز الخامس وروما يكتفي بنقطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬بولونيا‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬الأخير‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬بولونيا‭ ‬الى‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تعويض‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬ليتشي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬حتى‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬جوشوا‭ ‬زيركزي‭ (‬9‭ ‬و20‭) ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬سيناريو‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬ساليرنيتانا،‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬النيجيري‭ ‬سيميون‭ ‬نوانكوو‭ (‬75‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الضيوف‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشهم‭ ‬وعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يسيرون‭ ‬بالمباراة‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭.‬

وبالفوز‭ ‬السادس‭ ‬للموسم،‭ ‬رفع‭ ‬بولونيا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬واستفاد‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬كي‭ ‬يتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭.‬

واكتفى‭ ‬روما‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الاولمبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬تقدمت‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهداف‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬اهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

بيد‭ ‬ان‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينيس‭ ‬ادرك‭ ‬التعادل‭ ‬لفيورنتينا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66،‭ ‬وبقي‭ ‬روما‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬بولونيا‭.‬

وعزز‭ ‬مونتسا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الترتيب‭ ‬بفوزه‭ ‬الخامس‭ ‬للموسم،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬داني‭ ‬موتا‭ (‬83‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تعادل‭ ‬فروزينوني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬