جيرونا إلى الصدارة مجدداً بفوز تاريخي على برشلونة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬واصل‭ ‬جيرونا‭ ‬مغامرته‭ ‬الرائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬مجدداً،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوز‭ ‬تاريخي‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬العملاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبخسارته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬المتواضع‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مني‭ ‬برشلونة‭ ‬بالهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬للموسم‭ ‬وتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬لصالح‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وبات‭ ‬متخلفاً‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ميتشل‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

ورغم‭ ‬بدايته‭ ‬الإيجابية‭ ‬ووصوله‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬ضيفه،‭ ‬وجد‭ ‬برشلونة‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفاً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭ ‬بهدف‭ ‬أوكراني‭ ‬بحت‭ ‬عبر‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ ‬الذي‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬لمواطنه‭ ‬فيكتور‭ ‬تسيغانكوف‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬الأخير‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل،‭ ‬فسددها‭ ‬لتتحول‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬إنياكي‭ ‬بينيا‭.‬

وكان‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬طولية‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬غاتسانيغا‭ ‬تدخل‭ ‬ببراعة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الموقف‭ (‬18‭).‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أنحنى‭ ‬أمام‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬عالياً‭ ‬لتحويل‭ ‬الكرة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬19‭)‬،‭ ‬منهياً‭ ‬بذلك‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬مع‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬ومسجلاً‭ ‬هدفه‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وبعدما‭ ‬أضاع‭ ‬فرصة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬للتسجيل‭ ‬بتسديده‭ ‬الكرة‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر،‭ ‬عوض‭ ‬ميغيل‭ ‬غوتييريس‭ ‬وأعاد‭ ‬جيرونا‭ ‬الى‭ ‬المقدمة‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬وتسديدة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬عجز‭ ‬بينيا‭ ‬عن‭ ‬صدها‭ (‬40‭).‬

وبدأ‭ ‬برشلونة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬وكان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مبتغاه‭ ‬بتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬غاتسانيغا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬لإنقاذ‭ ‬فريقه‭ (‬51‭).‬

وحاول‭ ‬تشافي‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬فزج‭ ‬بالثلاثي‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ ‬ولامين‭ ‬جمال‭ ‬وأليكس‭ ‬بالدي‭ ‬ما‭ ‬أنعش‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬وكان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬الألماني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬لكن‭ ‬محاولته‭ ‬مرت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬68‭).‬

ووجه‭ ‬جيرونا‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لجاره‭ ‬عندما‭ ‬أضاف‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬فاليري‭ ‬إسترادا‭ ‬بعدما‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬رأسية‭ ‬للبديل‭ ‬الآخر‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني‭.‬

ورغم‭ ‬نجاح‭ ‬غوندوغان‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ (‬2+90‭)‬،‭ ‬صمد‭ ‬جيرونا‭ ‬أمام‭ ‬الضغط‭ ‬ورد‭ ‬بالهدف‭ ‬الرابع‭ ‬القاضي‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬ستواني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عندما‭ ‬تلقف‭ ‬الكرة‭ ‬عند‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬غوتييريس،‭ ‬فوضعها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭.‬

واستفاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬برشلونة‭ ‬كي‭ ‬يصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬2-1‭.‬

وسجّل‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬الهدف‭ ‬الأوّل‭ (‬17‭) ‬وأضاف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أنخيل‭ ‬كوريا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ (‬22‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬البرازيلي‭ ‬ليو‭ ‬باتيستاو‭ ‬هدف‭ ‬ألميريا‭ (‬62‭).‬

وخيَّم‭ ‬على‭ ‬المرحلة‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬غرناطة‭ ‬وضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإيقافها‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬متقدماً‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬