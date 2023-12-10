بيراميدز يعود بالتعادل السلبي من أرض ماميلودي صنداونز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوفتوس‭ ‬فيرسفيلد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بريتوريا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬افريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬بيراميدز‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬امام‭ ‬نواذيبوا‭ ‬بطل‭ ‬موريتانيا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬صندوانز‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬امام‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭.‬

واختلطت‭ ‬الاوراق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تساوت‭ ‬الاندية‭ ‬الاربعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬فحل‭ ‬صندوانز‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬مازيمبي‭ ‬وصيفا‭ ‬ثم‭ ‬نواذيبو‭ ‬ثالثا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تذيل‭ ‬بيراميدز‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭. ‬تأثر‭ ‬الاداء‭ ‬بسوء‭ ‬حالة‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬اقامة‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الروغبي‭ ‬عليها‭ ‬السبت،‭ ‬فتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬السيطرة‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬وانحصر‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬،‭ ‬نظرا‭ ‬للكثافة‭ ‬العددية‭ ‬وانعدمت‭ ‬الفرص‭ ‬الحقيقة‭ ‬على‭ ‬المرميين،‭

‬مع‭ ‬محاولات‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬صنداونز‭ ‬افتقدت‭ ‬الفاعلية‭ ‬والخطورة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬احمد‭ ‬الشناوي‭.‬

تحسن‭ ‬اداء‭ ‬صندوانز‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وشكل‭

‬ضغط‭ ‬متواصلا‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬بيراميدز،‭ ‬وابعد‭ ‬احمد‭ ‬سامي‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬المنفرد‭ ‬بيتر‭ ‬شالوليلي‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬49‭)‬،‭ ‬ومرت‭ ‬رأسية‭ ‬ثيمبا‭ ‬زواني‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬52‭) ‬وسدد‭ ‬ثابيلو‭ ‬ماسيكو‭ (‬55‭) ‬مرت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قدمي‭ ‬الشناوي‭ ‬وعاد‭ ‬وسيطر‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬سير‭ ‬المباراة،‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬كادت‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬اول‭ ‬للضيوف‭ ‬عندما‭ ‬راوغ‭ ‬البديل‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬من‭

‬توبوهو‭ ‬موكوينا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اليمين‭ ‬ومرر‭ ‬عرضية‭ ‬سددها‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬فاخرى‭ ‬لاكاي‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬روني‭ ‬ويليامس‭.‬

ولعب‭ ‬بيراميدز‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬مدافعه‭ ‬اسامة‭ ‬جلال‭ (‬89‭) ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭.‬