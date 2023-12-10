بيراميدز يعود بالتعادل السلبي من أرض ماميلودي صنداونز

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): عاد بيراميدز المصري بالتعادل السلبي مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمس الأحد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وكان بيراميدز تلقى خسارة مفاجئة امام نواذيبوا بطل موريتانيا 0-2 في الجولة الماضية، فيما خسر صندوانز بهدف نظيف امام مازيمبي الكونغولي.
واختلطت الاوراق في المجموعة الاولى بعد ان تساوت الاندية الاربعة في عدد النقاط برصيد 4 نقاط، وجاء الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، فحل صندوانز في الصدارة، مازيمبي وصيفا ثم نواذيبو ثالثا، في حين تذيل بيراميدز جدول الترتيب. تأثر الاداء بسوء حالة ارضية الملعب بعد اقامة مباراة في الروغبي عليها السبت، فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وانحصر اللعب في وسط الملعب ، نظرا للكثافة العددية وانعدمت الفرص الحقيقة على المرميين،
مع محاولات هجومية من جانب لاعبي صنداونز افتقدت الفاعلية والخطورة على مرمى احمد الشناوي.
تحسن اداء صندوانز مع بداية الشوط الثاني وشكل
ضغط متواصلا على مرمى بيراميدز، وابعد احمد سامي الكرة من امام المنفرد بيتر شالوليلي الى ركنية (49)، ومرت رأسية ثيمبا زواني بجوار القائم الايمن (52) وسدد ثابيلو ماسيكو (55) مرت من بين قدمي الشناوي وعاد وسيطر عليها من على خط المرمى.
وعلى عكس سير المباراة، هجمة مرتدة كادت تسفر عن هدف اول للضيوف عندما راوغ البديل مصطفى فتحي من
توبوهو موكوينا من ناحية اليمين ومرر عرضية سددها الجنوب افريقي فاخرى لاكاي خارج المرمى الخالي من الحارس روني ويليامس.
ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه اسامة جلال (89) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
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