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نيس يستعيد توازنه والوصافة وليون يحقق فوزه الثاني

12/10/2023 8:05:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬استعاد‭ ‬نيس‭ ‬توازنه‭ ‬ومعه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬موناكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬رينس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬نيس‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مضيفه‭ ‬نانت‭ (‬0-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬سريعاً‭ ‬الى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬بفضل‭ ‬حارس‭ ‬رينس‭ ‬يهفان‭ ‬ديوف‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬فادحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بعدما‭ ‬أساء‭ ‬تقدير‭ ‬تسديدة‭ ‬العاجي‭ ‬جيريمي‭ ‬بوغا‭ ‬لتتهادى‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ (‬82‭).‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬نجح‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬غايتان‭ ‬لابورد‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة،‭ ‬لكن‭ ‬الضيوف‭ ‬خطفوا‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬برأسية‭ ‬المغربي‭ ‬يونس‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭.‬

وبفضل‭ ‬هفوة‭ ‬ديوف،‭ ‬خرج‭ ‬نيس‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬أعادته‭ ‬الى‭ ‬الوصافة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬موناكو‭ ‬الفائز‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وأربع‭ ‬خلف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬السبت‭ ‬أيضاً‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬مدرب‭ ‬رينس‭ ‬البلجيكي‭-‬الإنكليزي‭ ‬ويل‭ ‬ستيل‭ ‬راضياً‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬خسر‭ ‬بها‭ ‬فريقه،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مزعج‭ ‬ومحبط‭... ‬لكنها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭! ‬بما‭ ‬أني‭ ‬معرض‭ ‬لارتكاب‭ ‬الأخطاء،‭ ‬اللاعبون‭ ‬معرضون‭ ‬لارتكابها‭ ‬أيضاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬خطأ‭ ‬حارسه‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬السياق‭ ‬مختلفاً‭ ‬في‭ ‬لنس،‭ ‬سنحاول‭ ‬عدم‭ ‬استقبال‭ ‬أهداف‭ ‬غبية‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ترتكب‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء”‭.‬

وبعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬السادسة‭ ‬للموسم،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬رينس‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الى‭ ‬السابع‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬لنس،‭ ‬وذلك‭ ‬لصالح‭ ‬بريست‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬متز‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬البديل‭ ‬جيريمي‭ ‬لو‭ ‬دوراون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭.‬

ويواجه‭ ‬رينس‭ ‬خطر‭ ‬التراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬مرسيليا‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوريان‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

وأبقى‭ ‬ليل‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬كيلرمون‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬استقباله‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

ونجح‭ ‬ليون‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم،‭ ‬وجاء‭ ‬بفضل‭ ‬ألكسندر‭ ‬لاكازيت‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬25‭ ‬و29‭ ‬و80‭.‬

وأضاف‭ ‬ليون‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الى‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬12‭ ‬ضد‭ ‬رين‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان،‭ ‬أي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬يحتله‭ ‬تولوز‭ ‬بالذات‭.‬

وبهدف‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬للعاجي‭ ‬أياكا‭ ‬سيلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬حقق‭ ‬ستراستبورغ‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬للموسم‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخطر‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

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