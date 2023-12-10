Monday, 11 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلةالمنامة بغياب جماهيره يحسم القمة ويقترب من الصدارة

12/10/2023 8:05:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬104‭/‬91‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضوا‭ ‬جماهيريا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬124‭/‬85،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬72/64،‭ ‬وتخطى‭ ‬الاتحاد‭ ‬عقبة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬115‭/‬90،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬النويدرات‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬صفر‭.‬


ترتيب‭ ‬الفرق

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويلاحقه‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬ويأتي‭ ‬الحالة‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬ثم‭ ‬الاتحاد‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬النجمة‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬المحرق‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬النويدرات‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬البحرين‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬سماهيج‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬سترة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬


مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة

تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬افتكاك‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف،‭ ‬فيما‭ ‬يقابل‭ ‬الحالة‭ ‬سترة،‭ ‬ويواجه‭ ‬النجمة‭ ‬سماهيج،‭ ‬ويلتقي‭ ‬النويدرات‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وتختتم‭ ‬المباريات‭ ‬بمواجهة‭ ‬المحرق‭ ‬والبحرين‭. ‬


القمة‭ ‬منامية

لم‭ ‬ترتق‭ ‬القمة‭ ‬السلاوية‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الطموح،‭ ‬وغابت‭ ‬عنها‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬ومع‭ ‬غيابها‭ ‬فقدت‭ ‬القمة‭ ‬بريقها‭ ‬وإثارتها‭ ‬والأجواء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تميزها،‭ ‬وعلى‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬كانت‭ ‬السيطرة‭ ‬والتفوق‭ ‬صريح‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنامة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬زاد‭ ‬الفارق‭ ‬لصالحه‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬ليحافظ‭ ‬عليه‭ ‬الى‭ ‬النهاية‭.‬

وأكد‭ ‬المنامة‭ ‬أفضليته‭ ‬المحلية‭ ‬وبعث‭ ‬انذار‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منافسيه‭ ‬انه‭ ‬قادم‭ ‬بقوة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألقابه‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬

وظهر‭ ‬تأثر‭ ‬المحرق‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المحترفين‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الانسجام‭ ‬والأداء،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المحترف‭ ‬الجديد‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية،‭ ‬ولكن‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬استبداله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مستواه‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭. ‬

وخلال‭ ‬القمة‭ ‬واصل‭ ‬نجم‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬هوايته‭ ‬المفضلة‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬المحترفين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ثلاثيات‭ ‬ناجحة‭.‬


الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬يفوزان

لم‭ ‬يجد‭ ‬الأهلي‭ ‬اي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سترة،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬منطقية‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬المؤخرة،‭ ‬الأهلي‭ ‬بمحترفين‭ ‬وبكوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬سترة‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬فيه‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬

وأستطاع‭ ‬محترف‭ ‬الأهلي‭ ‬الجديد‭ ‬ماكلين‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬رقما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬بمفرده،‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬للأهلي‭ ‬امام‭ ‬المنامة‭ ‬هي‭ ‬الاختبار‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬يكشف‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬وجاهزيته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬انتصاراته‭ ‬واقترب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬ولم‭ ‬يعاني‭ ‬الاتحاد‭ ‬كثيرا‭ ‬لكي‭ ‬يبسط‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وشارك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬الثاني‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭.‬


الحالة‭ ‬يرفع‭ ‬

سقف‭ ‬الطموح‭ ‬

حقق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬وبات‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬هدفه‭ ‬الرئيسي‭ ‬وهو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬حيث‭ ‬تبقت‭ ‬للفريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬المحرق‭. ‬

ويفكر‭ ‬الحالة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬التأهل‭ ‬بصورة‭ ‬رسمية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬بلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬فسقف‭ ‬الطموح‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬وهذا‭ ‬حق‭ ‬مشروع،‭ ‬والحالة‭ ‬فريق‭ ‬عريق‭ ‬ولديه‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭.‬


انسحاب‭ ‬سلة‭ ‬البحرين‭ ‬

يعد‭ ‬انسحاب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ابرز‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬البحرين‭ ‬والنويدرات‭ ‬نظرا‭ ‬لحضور‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬الصالة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬وغياب‭ ‬البقية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتبهم‭ ‬الشهرية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬صفر،‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬بطموح‭ ‬عال‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المميزين،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استبدالهم‭ ‬حدثت‭ ‬المشكلة‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬الادارة‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬محترفين‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬الميزانية،‭ ‬وهبطت‭ ‬معنويات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬كثيرا،‭ ‬وزاد‭ ‬الامور‭ ‬تعقيدا‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستحقاتهم،‭ ‬ليقوموا‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث