الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلةالمنامة بغياب جماهيره يحسم القمة ويقترب من الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬





أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬104‭/‬91‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضوا‭ ‬جماهيريا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬124‭/‬85،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬72/64،‭ ‬وتخطى‭ ‬الاتحاد‭ ‬عقبة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬115‭/‬90،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬النويدرات‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬صفر‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويلاحقه‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬ويأتي‭ ‬الحالة‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬ثم‭ ‬الاتحاد‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬النجمة‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬المحرق‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬النويدرات‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬البحرين‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬سماهيج‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬سترة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬





مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة

تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬افتكاك‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف،‭ ‬فيما‭ ‬يقابل‭ ‬الحالة‭ ‬سترة،‭ ‬ويواجه‭ ‬النجمة‭ ‬سماهيج،‭ ‬ويلتقي‭ ‬النويدرات‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وتختتم‭ ‬المباريات‭ ‬بمواجهة‭ ‬المحرق‭ ‬والبحرين‭. ‬





القمة‭ ‬منامية

لم‭ ‬ترتق‭ ‬القمة‭ ‬السلاوية‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الطموح،‭ ‬وغابت‭ ‬عنها‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬ومع‭ ‬غيابها‭ ‬فقدت‭ ‬القمة‭ ‬بريقها‭ ‬وإثارتها‭ ‬والأجواء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تميزها،‭ ‬وعلى‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬كانت‭ ‬السيطرة‭ ‬والتفوق‭ ‬صريح‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنامة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬زاد‭ ‬الفارق‭ ‬لصالحه‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬ليحافظ‭ ‬عليه‭ ‬الى‭ ‬النهاية‭.‬

وأكد‭ ‬المنامة‭ ‬أفضليته‭ ‬المحلية‭ ‬وبعث‭ ‬انذار‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منافسيه‭ ‬انه‭ ‬قادم‭ ‬بقوة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألقابه‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬

وظهر‭ ‬تأثر‭ ‬المحرق‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المحترفين‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الانسجام‭ ‬والأداء،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المحترف‭ ‬الجديد‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية،‭ ‬ولكن‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬استبداله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مستواه‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭. ‬

وخلال‭ ‬القمة‭ ‬واصل‭ ‬نجم‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬هوايته‭ ‬المفضلة‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬المحترفين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ثلاثيات‭ ‬ناجحة‭.‬





الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬يفوزان

لم‭ ‬يجد‭ ‬الأهلي‭ ‬اي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سترة،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬منطقية‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬المؤخرة،‭ ‬الأهلي‭ ‬بمحترفين‭ ‬وبكوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬سترة‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬فيه‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬

وأستطاع‭ ‬محترف‭ ‬الأهلي‭ ‬الجديد‭ ‬ماكلين‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬رقما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬بمفرده،‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬للأهلي‭ ‬امام‭ ‬المنامة‭ ‬هي‭ ‬الاختبار‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬يكشف‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬وجاهزيته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬انتصاراته‭ ‬واقترب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬ولم‭ ‬يعاني‭ ‬الاتحاد‭ ‬كثيرا‭ ‬لكي‭ ‬يبسط‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وشارك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬الثاني‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭.‬





الحالة‭ ‬يرفع‭ ‬

سقف‭ ‬الطموح‭ ‬

حقق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬وبات‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬هدفه‭ ‬الرئيسي‭ ‬وهو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬حيث‭ ‬تبقت‭ ‬للفريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬المحرق‭. ‬

ويفكر‭ ‬الحالة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬التأهل‭ ‬بصورة‭ ‬رسمية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬بلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬فسقف‭ ‬الطموح‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬وهذا‭ ‬حق‭ ‬مشروع،‭ ‬والحالة‭ ‬فريق‭ ‬عريق‭ ‬ولديه‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭.‬





انسحاب‭ ‬سلة‭ ‬البحرين‭ ‬

يعد‭ ‬انسحاب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ابرز‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬البحرين‭ ‬والنويدرات‭ ‬نظرا‭ ‬لحضور‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬الصالة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬وغياب‭ ‬البقية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتبهم‭ ‬الشهرية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬صفر،‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬بطموح‭ ‬عال‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المميزين،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استبدالهم‭ ‬حدثت‭ ‬المشكلة‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬الادارة‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬محترفين‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬الميزانية،‭ ‬وهبطت‭ ‬معنويات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬كثيرا،‭ ‬وزاد‭ ‬الامور‭ ‬تعقيدا‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستحقاتهم،‭ ‬ليقوموا‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭.‬