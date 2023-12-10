الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلةالمنامة بغياب جماهيره يحسم القمة ويقترب من الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أسفرت نتائج مباريات الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 عن انتصار المنامة على المحرق بنتيجة 104/91 في القمة التي شهدت حضوا جماهيريا من جانب واحد فقط في ظل غياب جماهير المنامة بسبب عقوبة الايقاف، وفاز الأهلي على سترة بنتيجة 124/85، فيما حقق الحالة فوزا ثمينا على النجمة بنتيجة 72/64، وتخطى الاتحاد عقبة مدينة عيسى بنتيجة 115/90، كما شهدت الجولة أول حالة تخلف عن الحضور من قبل فريق البحرين في مباراته أمام النويدرات، وبالتالي تم احتساب النويدرات فائزا بنتيجة 20/صفر.
ترتيب الفرق
بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلة تصدر الأهلي الترتيب برصيد 11 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة واحدة، ويلاحقه المنامة برصيد 10 نقاط من خمسة انتصارات دون خسارة، ويأتي الحالة ثالثا برصيد 10 نقاط، ثم الاتحاد خامسا برصيد 10 نقاط، النجمة 9 نقاط، المحرق 8 نقاط، النويدرات 8 نقاط، البحرين 7 نقاط، سماهيج 6 نقاط، سترة 6 نقاط ومدينة عيسى 5 نقاط.
مباريات الجولة السابعة
تشهد الجولة السابعة انطلاقة مثيرة بمواجهة افتكاك الصدارة بين المنامة والأهلي في يوم الخميس 14 ديسمبر، وفي باقي المباريات يلعب الاتحاد والمنتخب الرديف، فيما يقابل الحالة سترة، ويواجه النجمة سماهيج، ويلتقي النويدرات بمدينة عيسى، وتختتم المباريات بمواجهة المحرق والبحرين.
القمة منامية
لم ترتق القمة السلاوية بين المنامة والمحرق الى مستوى الطموح، وغابت عنها جماهير المنامة بسبب عقوبة الايقاف، ومع غيابها فقدت القمة بريقها وإثارتها والأجواء التي كانت تميزها، وعلى أرضية الملعب كانت السيطرة والتفوق صريح من جانب المنامة وخصوصا مع انطلاق الربع الثاني، حيث زاد الفارق لصالحه بشكل مريح ليحافظ عليه الى النهاية.
وأكد المنامة أفضليته المحلية وبعث انذار إلى جميع منافسيه انه قادم بقوة للدفاع عن ألقابه وان من الصعب إيقافه في هذه الفترة.
وظهر تأثر المحرق بعدم الاستقرار على صعيد المحترفين وانعكاس ذلك على الانسجام والأداء، حيث شارك المحترف الجديد اوستن داي ولم يكن في مستوى الجاهزية، ولكن المدرب أحمد جان فضل عدم استبداله من أجل العمل على استعادة مستواه والوصول الى الجاهزية في أقرب وقت.
وخلال القمة واصل نجم المنامة مصطفى حسين (موستي) هوايته المفضلة واستمر في منافسة المحترفين بالتسجيل فقد سجل 24 نقطة في سلة المحرق من بينها 4 ثلاثيات ناجحة.
الأهلي والاتحاد يفوزان
لم يجد الأهلي اي صعوبة في الفوز على سترة، وكانت النتيجة منطقية بين فريق في الصدارة وآخر في المؤخرة، الأهلي بمحترفين وبكوكبة من النجوم حقق انتصارا سهلا على شباب سترة الفريق الذي تبلغ معدل أعمار اللاعبين فيه 20 سنة.
وأستطاع محترف الأهلي الجديد ماكلين ان يسجل رقما جديدا في هذا الموسم بتسجيله 50 نقطة بمفرده، ويبدو ان المواجهة القادمة للأهلي امام المنامة هي الاختبار الحقيقي الذي يكشف مستوى الفريق وجاهزيته للمنافسة على الألقاب.
وفي مباراة أخرى واصل فريق الاتحاد انتصاراته واقترب من التأهل الى الدورة السداسية، ولم يعاني الاتحاد كثيرا لكي يبسط تفوقه على مدينة عيسى، وشارك مع الاتحاد محترف واحد فقط، فيما غاب الثاني بسبب عقوبة الايقاف.
الحالة يرفع
سقف الطموح
حقق الحالة فوزه الرابع وبات قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه هدفه الرئيسي وهو التأهل إلى الدورة السداسية، حيث تبقت للفريق ثلاث مواجهات سهلة امام سترة ومدينة عيسى والبحرين فيما ستكون المواجهة الأخيرة صعبة امام المحرق.
ويفكر الحالة حاليا في تأمين التأهل بصورة رسمية ومن ثم يتطلع الى بلوغ المربع الذهبي، فسقف الطموح أصبح أكبر وهذا حق مشروع، والحالة فريق عريق ولديه رصيد من الانجازات.
انسحاب سلة البحرين
يعد انسحاب فريق البحرين ابرز حدث في الجولة السادسة، حيث لم تقام مباراة البحرين والنويدرات نظرا لحضور ثلاثة لاعبين فقط الى الصالة من فريق البحرين، وغياب البقية بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، وبالتالي تم احتساب فريق النويدرات فائزا بنتيجة 20/صفر، يذكر ان فريق البحرين بدأ الموسم بطموح عال وكان من المنافسين على التأهل في ظل التعاقد مع محترفين وعدد من اللاعبين المحليين المميزين، ولكن بعد الاستغناء عن المحترفين من اجل استبدالهم حدثت المشكلة وهي عدم موافقة الادارة على جلب محترفين لعدم وجود الميزانية، وهبطت معنويات الجهاز الفني واللاعبين كثيرا، وزاد الامور تعقيدا عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، ليقوموا بهذه الخطوة.
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