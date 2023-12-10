الزعيم يمضي واثقا.. والعميد ((ينتكس)) عشية المونديال!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬–‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بخطوات‭ ‬واثقة،‭ ‬حافظ‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬آمنة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬النصر‭ ‬بتجاوزه‭ ‬الطائي،‭ ‬فيما‭ ‬بلسم‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬جراح‭ ‬خسارته‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬عنونه‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬1200‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ومتربعاً‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬بـ16‭ ‬هدفاً‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬آس‭ ‬الاسبانية،‭ ‬يضع‭ ‬رونالدو‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الأكثر‭ ‬خوضا‭ ‬للمباريات،‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬المرمى،‭ ‬ويتصدرهم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بيتر‭ ‬شيلتون‭ (‬1375‭)‬،‭ ‬ويليه‭ ‬مواطنه‭ ‬بول‭ ‬باستوك‭ (‬1286‭)‬،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬روجيريو‭ ‬سيني‭ (‬1237‭) ‬ومواطنه‭ ‬فابيو‭ (‬1212‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬كريستيانو‭ ‬خامساً‭.‬





ميترو‭ ‬الهلال‭... ‬يحتفل‭ ‬بجائزته

لم‭ ‬يفوت‭ ‬الهلال‭ ‬فرصة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬السبع‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬ووصيفه‭ ‬النصر‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬الذهاب،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الطائي‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬تحكّم‮»‬‭ ‬بها‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭. ‬ونوه‭ ‬جيزوس‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبه‭ ‬السابقة‭ ‬للزعيم‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عن‭ ‬إضاعة‭ ‬الوقت،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكرة‭ ‬السعودية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فالجميع‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬الجانب‭ ‬التكتيكي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬دافع،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بالطرق‭ ‬غير‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬السقوط‭ ‬وإضاعة‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الفوز‭ ‬المتواضع،‭ ‬لفت‭ ‬نجم‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيز‭ ‬الذي‭ ‬ألغى‭ ‬له‭ ‬الحكم‭ ‬هدفاً‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬كل‭ ‬المواجهات‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭. ‬اليوم‭ ‬واجهنا‭ ‬فريقا‭ ‬منظمًا‭ ‬وصعباً‭ ‬ويملك‭ ‬الإمكانات‮»‬‭.‬

واحتفل‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬باختياره‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬والثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصربي،‭ ‬فوقع‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬مضيقاً‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الهدافين‭.‬





‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬يُداوي‭ ‬جراحه

‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬احتشدوا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬داوى‭ ‬النصر‭ ‬جراح‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬برباعية‭ ‬تقاسم‭ ‬نجوميتها‭ ‬البرتغالي‭ ‬رونالدو‭ ‬بهدف،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬بهدفين،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬يستعد‭ ‬لإقامة‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬2023‭.‬

ونشر‭ ‬تاليسكا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهو‭ ‬يوقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬حفله‭ ‬الغنائي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أنتظركم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬البيج‭ ‬بيست،‭ ‬حياكم‭ ‬الله‮»‬‭. ‬واعتاد‭ ‬تاليسكا‭ (‬29‭ ‬عامًا‭) ‬إقامة‭ ‬بعض‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الام‭ ‬البرازيل‭. ‬ولم‭ ‬تغب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬كلام‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬تكلمنا‭ ‬عنها‭ ‬وعملنا‭ ‬على‭ ‬تصحيحها،‭ ‬وهاجمنا‭ ‬اليوم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬كاسترو‭ ‬إلى‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬السبع‭ ‬عن‭ ‬الهلال،‭ ‬بقوله‭ ‬إنه‭ ‬يسبب‭ ‬ضغطاً‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬نلعب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬برغبة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬نفى‭ ‬وجود‭ ‬ضغوطاً‭: ‬‮«‬الفريق‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬أيام‭ ‬مباراة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬طبيعة‭ ‬الفرق‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وبتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الـ12‭ ‬ذهاباً،‭ ‬تجاوز‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2014‭-‬2015،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬11‭ ‬فوزًا‭.‬





مصائب‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬فرادى

قبل‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عمّق‭ ‬الاتحاد‭ ‬مخاوف‭ ‬جماهيره‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬بثلاثية‭ ‬هزت‭ ‬شباك‭ ‬حارسه‭ ‬البرازيلي‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي،‭ ‬وزعزعت‭ ‬ثقة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬قبل‭ ‬استحقاقه‭ ‬العالمي‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وبتوقيعه‭ ‬على‭ ‬ثنائية،‭ ‬دخل‭ ‬مهاجم‭ ‬ضمك‭ ‬الفرنسي‭ ‬جورج‭ ‬كيفين‭ ‬نكودو‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الهدافين‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬متخلفاً‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬رونالدو‭ ‬المتصدر،‭ ‬وهدف‭ ‬عن‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬14‭).‬

وكانت‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬التي‭ ‬واكبت‭ ‬العميد‭ ‬أمام‭ ‬فارس‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬المحالة‭ ‬تمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يقدم‭ ‬فريقها‭ ‬‮«‬وصفة‭ ‬تفاؤلية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬الأداء،‭ ‬كما‭ ‬النتيجة،‭ ‬لم‭ ‬يرقيا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزاه‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬عمر‭ ‬هوساوي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابات‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بكامل‭ ‬العناصر‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬قاعدة‭ ‬المصائب‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬فرادى،‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬بإصابة‭ ‬مدافعه‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬ليغيب‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬خيبة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬الذي‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬شيء‭ ‬محزن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الهزيمة‭ ‬خسارة‭ ‬لاعبين‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬سابقاً‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬قبل‭ ‬سقوطه‭ ‬الأول‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬للمباراة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وحاول‭ ‬نجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيغور‭ ‬كورونادو‭ ‬طمأنة‭ ‬الجماهير‭ ‬قبل‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬مبرراً‭ ‬الهزيمة‭ ‬بوقوع‭ ‬أخطاء‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬نسيان‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتركيز‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬المقبلة‭ ‬لأنها‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬كونترا‭ ‬مدرب‭ ‬ضمك‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬استغل‭ ‬التعب‭ ‬والإرهاق‭ ‬وغياب‭ ‬بنزيمة‭.‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تسببه‭ ‬بهدف‭ ‬الحسم‭ ‬لضمك‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتتحول‭ ‬الكرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬الأخير‭ ‬البرازيلي‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي،‭ ‬أعلن‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬حامد‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭: ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬تشرفت‭ ‬بتمثيل‭ ‬منتخب‭ ‬بلدي‭ ‬الحبيب‭ ‬مصر،‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزالي‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬أفتخر‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأمام‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬متفرج،‭ ‬أشهر‭ ‬الحكم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فيرناندو‭ ‬راباليني‭ ‬3‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء،‭ ‬بواقع‭ ‬بطاقتين‭ ‬لثنائي‭ ‬الشباب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفر‭ ‬بانيغا‭ ‬والكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬كويلار،‭ ‬والجامايكي‭ ‬ديمراي‭ ‬غراي‭ (‬الاتفاق‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سلبية‭ ‬وخشنة‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬بدواعي‭ ‬الحماس‭ ‬والرغبة‭ ‬للخروج‭ ‬بالفوز‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬الشباب‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬بيشكان‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رأى‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬النواخذة‮»‬‭ ‬الانكليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التدخلات‭ ‬العنيفة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬تسببت‭ ‬بثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬خيّب‭ ‬الأهلي‭ ‬آمال‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬زحفت‭ ‬إلى‭ ‬الطائف‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الرائد،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الذئاب‮»‬،‭ ‬اقتحم‭ ‬التعاون‭ ‬مجدداً‭ ‬رباعي‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتكاسات،‭ ‬مستغلاً‭ ‬تعثر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزاً‭ ‬ثميناً‭ ‬أمطر‭ ‬خلاله‭ ‬شباك‭ ‬الفيحاء،‭ ‬المنتشي‭ ‬بتأهله‭ ‬القاري‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬برباعية‭ ‬أشاد‭ ‬بها‭ ‬مدربه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيركليس‭ ‬شاموسكا‭: ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬استحقينا‭ ‬النتيجة،‭ ‬وكنا‭ ‬نعلم‭ ‬بطريقة‭ ‬المنافس‭ ‬الدفاعية،‭ ‬لذا‭ ‬قمنا‭ ‬بلعب‭ ‬الكرات‭ ‬خلف‭ ‬المدافعين‮»‬‭.‬