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ليفركوزن يفلت من الهزيمة الأولى للمرحلة الثانية توالياً

12/10/2023 8:05:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭( (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أفلت‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬لمرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬1‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعدما‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79‭ ‬من‭ ‬نجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬اختبر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المتألق‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬الضيف‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الثاني‭ ‬وأبقى‭ ‬بالتالي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بهزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬يملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬وبعدما‭ ‬كان‭ ‬يقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬حيث‭ ‬تجنب‭ ‬مغادرة‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬وعبر‭ ‬ملحق‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬توالياً،‭ ‬أكد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬مجدداً‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬الزعامة،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬قبل‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬معقل‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

وبقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬سيباستيان‭ ‬هوينيس‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬خلفاً‭ ‬لبرونو‭ ‬لاباديا‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إبقائه‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬يقدم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬موسماً‭ ‬ممتازاً‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬ذلك‭ ‬مجدداً‭ ‬الأربعاء‭ ‬بإقصاء‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬0‭.‬

ورأى‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬تبقي‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وبايرن‭ ‬بعيدين‭ (‬عن‭ ‬فريقه‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬جداً‭ (‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭).‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬ألونسو‭ ‬رفع‭ ‬صوته‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬بعدما‭ ‬شاهد‭ ‬فريقه‭ ‬متقهقراً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاخباً‭ ‬وأكثر‭ ‬عاطفية‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كذلك‭ ‬اليوم‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬سبات‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭.‬

وبدوره،‭ ‬قال‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬يتحضر‭ ‬وفريقه‭ ‬لمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬السبت،‭
‬إن‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬تخلفنا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬فقط‭. ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كانت‭ ‬عادلة‭.‬

‭- ‬18‭ ‬محاولة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ -‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬تبادل‭ ‬خلالها‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬والفرص‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬لشتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬التسديد‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬والأكثر‭ ‬استحواذاً،‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬بعدما‭ ‬وضعهم‭ ‬كريس‭ ‬فوهريتش‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬فضة‭ ‬من‭ ‬يوشا‭ ‬فاغنومان‭ (‬40‭)‬،‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬للموسم‭.‬

وأنهى‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بـ18‭ ‬محاولة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬محاولات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2007،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬خلالها‭ ‬بلقبه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

لكن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أطلق‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بفضل‭ ‬بونيفايس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬التمريرة‭ ‬الحاسمة‭ ‬السادس‭ ‬للموسم‭ ‬بعدما‭ ‬أهدى‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬فضة‭ ‬لفلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬ليسددها‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ (‬47‭).‬

وكان‭ ‬ليفركوزن‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬عبر‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا،‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬عاند‭ ‬السويسري‭ ‬بعدما‭ ‬ارتدت‭ ‬تسديدته‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬49‭).‬

وواصل‭ ‬فريق‭ ‬ألونسو‭ ‬صحوته،‭ ‬فارضاً‭ ‬هيمنته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاعة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنقطة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬ما‭ ‬أبقى‭ ‬عقدة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬المتصدرين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬متصدر‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2009‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬4‭-‬1‭.‬


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