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مانشستر سيتي يعود الى سكة الانتصارات وتوتنهام يحذو حذوه

12/10/2023 8:05:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬عاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬اثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬المتواضع‭ ‬بصعوبة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬توتنهام‭ ‬بفوزه‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬4-1‭. ‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الاول‭ ‬لسيتي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬مباريات‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬وخسر‭ ‬واحدة،‭ ‬ليتراجع‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬الرابع‭.‬

وبقي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬33‭ ‬نقطة،‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2-1‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وانتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬ارسنال‭ ‬مستغلا‭ ‬خسارة‭ ‬الاخير‭ ‬امام‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الثالث‭ ‬0‭-‬1‭.‬

خاض‭ ‬سيتي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مهاجمه‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭.‬

وقال‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬إن‭ ‬هالاند‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬اكتشف‭ ‬اصابته‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬تعرض‭ ‬لإجهاد‭ ‬العظام‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬شعر‭ ‬به‭. ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭.
‬ويحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬قبل‭ ‬سفر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬

سيطر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬امام‭ ‬لوتون‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬ارسنال‭ ‬3‭-‬4‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي‭.‬

ومع‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الثواني‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬افتتح‭ ‬لوتون‭ ‬التسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬مهاجمه‭ ‬اليجا‭ ‬اديبايو‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬اندروس‭ ‬تاونسند‭. ‬وضغط‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬صانع‭ ‬العابه‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬بتسديدة‭ ‬لولبية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الحارس‭ (‬62‭). ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬اضاف‭ ‬جاك‭ ‬غريليتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬مستغلا‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬تابعها‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬مرت‭ ‬بين‭ ‬ساقي‭ ‬الحارس‭ ‬وتهادت‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬65‭).‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬قدمنا‭ ‬عرضا‭ ‬رائعة‭ ‬بعد‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الاخيرة‭. ‬تلقينا‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بمثابة‭ ‬الامتحان‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذي‭ ‬قاموا‭ ‬بردة‭ ‬فعل‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني”‭.‬

وحذا‭ ‬توتنهام‭ ‬حذو‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬فبعد‭ ‬صيام‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬دام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬4‭-‬1‭.‬

ورفع‭ ‬توتنهام‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬الرابع‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدريه‭ ‬الاسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الاولى،‭ ‬مني‭ ‬توتنهام‭ ‬باربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الاصابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به،‭ ‬وتحديدا‭ ‬لصانع‭ ‬العابه‭ ‬المتألق‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬وايقاف‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وهم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬والايطالي‭ ‬ديستيني‭ ‬اودوغي‭ ‬والمالي‭ ‬ايف‭ ‬بيسوما‭. ‬

وكان‭ ‬توتنهام‭ ‬خسر‭ ‬خدمات‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬دفع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ثمن‭ ‬خوضه‭ ‬المباريات‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬نظرا‭ ‬ايضا‭ ‬لاصابات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬لحارسه‭ ‬الدولي‭ ‬نيك‭ ‬بوب‭ ‬ومهاجمه‭ ‬كالوم‭ ‬ويلسون‭ (‬شارك‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭).‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬القاسية‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬ايفرتون‭ ‬صفر‭-‬3‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬ايضا‭.‬

سيطر‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب‭ ‬تماما‭ ‬مقدما‭ ‬كرة‭ ‬هجومية‭ ‬استعراضية‭ ‬وكان‭ ‬باستطاعته‭ ‬الخروج‭ ‬بغلة‭ ‬وافرة‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬نظرا‭ ‬للفرص‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬وتحديدا‭ ‬محاولتي‭ ‬برندن‭ ‬جونسون‭ ‬لكن‭ ‬القائم‭ ‬وقف‭ ‬حائلا‭ ‬دون‭ ‬تسجيله‭.‬

وافتتح‭ ‬اودوغي‭ ‬التسجيل،‭ ‬مستثمرا‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ (‬26‭).‬

واضاف‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بتمريرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الكوري‭ ‬فتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬38‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬اضاف‭ ‬ريشارليسون‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬اثر‭ ‬تلقيه‭ ‬كرة‭ ‬امامية‭ ‬من‭ ‬الظهير‭ ‬الايمن‭ ‬الإسباني‭ ‬بدرو‭ ‬بورو،‭ ‬فسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسددها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬60‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬اختتم‭ ‬سون‭ ‬مهرجان‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انتزعها‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬السلوفاكي‭ ‬مارتن‭ ‬دوبرافكا‭ (‬85‭).‬

ورد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بهدف‭ ‬شرفي‭ ‬للبرازيلي‭ ‬جولينغتون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وحقق‭ ‬فولهام‭ ‬فوزا‭ ‬ساحقا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬المكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ (‬22‭) ‬والبرازيلي‭ ‬ويليان‭ (‬31‭) ‬وتوسين‭ ‬ادارابيويو‭ (‬41‭) ‬وهاري‭ ‬ويلسون‭ (‬60‭) ‬والبرازيلي‭ ‬كارلوس‭ ‬فينيسيوس‭ (‬88‭).‬

وحقق‭ ‬ايفرتون‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬اثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬الجريح‭ ‬2-صفر‭ ‬سجلهما‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬عبدولاي‭ ‬دوكوريه‭ (‬54‭) ‬والبديل‭ ‬لويس‭ ‬دوبن‭ (‬90+2‭).‬

وكان‭ ‬ايفرتون‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانكليزي‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬لخرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية،‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬لافتا‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭.‬

وابتعد‭ ‬ايفرتون‭ ‬بالتالي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بفارق‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حصد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬12‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرصت‭ ‬عليه‭.‬

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