بايرن ميونخ يدعو إلى السماح بتدفق أموال مستثمرين خارجيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): دعا نادي بايرن ميونخ إلى السماح بتدفق أموال مستثمرين خارجيين في كرة القدم الألمانية من أجل المساعدة في رسم مستقبل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وتصوت الأندية الـ36 الممثلة لدوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا على هذا الملف المثير للجدل خلال الاجتماع الذي يعقد غدا الاثنين، في ثالث المحاولات الساعية لضخ أموال جديدة في كرة القدم الألمانية.
ولم تنجح مساعي كريستيان شيفرت الرئيس السابق لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، في هذا الملف سابقا، كما لم تحصل الرابطة على موافقة ثلثي الأعضاء خلال التصويت الذي جرى في مايو الماضي.
وبالنسبة ليان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ فإن جلب المستثمرين أمر ضروري للإبقاء على القدرة التنافسية للبوندسليجا، في الوقت الذي تعارض فيه أندية أخرى وروابط لمشجعين هذه الخطوة تماما.
وقال دريسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد أن نادي بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليجا توصل لاستنتاج بأن العمل مع شريك استراتيجي هو الحل الأمثل للبوندسليجا من أجل التطور بشكل أكبر.
وأشار «نريد أن نرسم مستقبل البوندسليجا، نريد أن نصبح أفضل خاصة فيما يتعلق بالتسويق الدولي، نحتاج لإنشاء بنى تحتية رقمية أفضل ونحتاج أن نجعل أنفسنا أكثر وضوحا في المنافسة الدولية».
وأكد «أعتقد تماما أن رابطة الدوري الألماني ستنجح في إيجاد التوازن بين التراث والرؤية، بالإضافة إلى الدعم المالي، الشريك الجيد بإمكانه أيضا أن يساهم
بخبرته ومعرفته».
وتطمح رابطة الدوري الألماني لجذب استثمارات بقيمة مليار يورو (مليار و80 مليون دولار) مقابل الحصول على نسبة من عائدات البث التليفزيوني، بهدف تعزيز نموذج أعمال الرابطة والتسويق الخارجي.
وقد يبدأ سريان العقد المحتمل العام المقبل ويمتد لعشرين عاما بحد أقصى.
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