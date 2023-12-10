بايرن ميونخ يدعو إلى السماح بتدفق أموال مستثمرين خارجيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬بتدفق‭ ‬أموال‭ ‬مستثمرين‭ ‬خارجيين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬البوندسليجا‭).‬

وتصوت‭ ‬الأندية‭ ‬الـ36‭ ‬الممثلة‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬المحاولات‭ ‬الساعية‭ ‬لضخ‭ ‬أموال‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬مساعي‭ ‬كريستيان‭ ‬شيفرت‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬سابقا،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬ثلثي‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وبالنسبة‭ ‬ليان‭ ‬كريستيان‭ ‬دريسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬فإن‭ ‬جلب‭ ‬المستثمرين‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للبوندسليجا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعارض‭ ‬فيه‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬وروابط‭ ‬لمشجعين‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماما‭.‬

وقال‭ ‬دريسين‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬البطل‭ ‬القياسي‭ ‬للبوندسليجا‭ ‬توصل‭ ‬لاستنتاج‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬للبوندسليجا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطور‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نرسم‭ ‬مستقبل‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬أفضل‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتسويق‭ ‬الدولي،‭ ‬نحتاج‭ ‬لإنشاء‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬رقمية‭ ‬أفضل‭ ‬ونحتاج‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬أنفسنا‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ستنجح‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬والرؤية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬الشريك‭ ‬الجيد‭ ‬بإمكانه‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬‮

‬بخبرته‭ ‬ومعرفته‮»‬‭.‬

وتطمح‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬مليار‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬البث‭ ‬التليفزيوني،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬الرابطة‭ ‬والتسويق‭ ‬الخارجي‭.‬

وقد‭ ‬يبدأ‭ ‬سريان‭ ‬العقد‭ ‬المحتمل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ويمتد‭ ‬لعشرين‭ ‬عاما‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭.‬