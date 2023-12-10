لايبزج يتمسك ببقاء تيمو فيرنر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نفى‭ ‬روفن‭ ‬شرودر‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬التكهنات‭ ‬المثارة‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬السماح‭ ‬برحيل‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تيمو‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬شرودر‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬بيلد‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وبينهم‭ ‬تيمو،‭ ‬نقدر‭ ‬تيمو‭ ‬كثيرا،‭ ‬كشخص‭ ‬وكلاعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قلنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نسلك‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬سويا،‭ ‬نريد‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬تيمو،‭ ‬بعد‭ ‬الشتاء‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬لايبزج‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2020‭ ‬وسجل‭ ‬95‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬159‭ ‬مباراة‭ ‬بالبوندسليجا،‭ ‬ثم‭ ‬رحل‭ ‬إلى‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬لايبزج‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬نفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬النجاح،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ضمه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخرا‭.‬

وشارك‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وسجل‭ ‬فيرنر‭ ‬هدفين‭ ‬وقدم‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬واحدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وقد‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة،‭ ‬لكنه‭ ‬يستعد‭ ‬للعود‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وأشار‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لديه‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬معنا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي،‭ ‬لديه‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نتمناه‮»‬‭.‬



