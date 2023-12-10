Monday, 11 December 2023 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لايبزج يتمسك ببقاء تيمو فيرنر

12/10/2023 8:05:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نفى‭ ‬روفن‭ ‬شرودر‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬التكهنات‭ ‬المثارة‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬السماح‭ ‬برحيل‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تيمو‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬شرودر‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬بيلد‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وبينهم‭ ‬تيمو،‭ ‬نقدر‭ ‬تيمو‭ ‬كثيرا،‭ ‬كشخص‭ ‬وكلاعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قلنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نسلك‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬سويا،‭ ‬نريد‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬تيمو،‭ ‬بعد‭ ‬الشتاء‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬لايبزج‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2020‭ ‬وسجل‭ ‬95‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬159‭ ‬مباراة‭ ‬بالبوندسليجا،‭ ‬ثم‭ ‬رحل‭ ‬إلى‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬لايبزج‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬نفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬النجاح،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ضمه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخرا‭.‬

وشارك‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وسجل‭ ‬فيرنر‭ ‬هدفين‭ ‬وقدم‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬واحدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وقد‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة،‭ ‬لكنه‭ ‬يستعد‭ ‬للعود‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وأشار‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لديه‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬معنا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي،‭ ‬لديه‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نتمناه‮»‬‭.‬


MENAFN10122023000055011008ID1107567270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث