لايبزج يتمسك ببقاء تيمو فيرنر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لايبزج - (د ب أ): نفى روفن شرودر المدير الرياضي لنادي لايبزج الألماني التكهنات المثارة حول إمكانية السماح برحيل مهاجم المنتخب الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
وقال شرودر لمحطة «بيلد تي في» أمس الأحد «نحن في محادثات مكثفة مع جميع اللاعبين، وبينهم تيمو، نقدر تيمو كثيرا، كشخص وكلاعب».
وأضاف «قلنا منذ البداية أننا نريد أن نسلك هذا الطريق سويا، نريد مواصلة العمل مع تيمو، بعد الشتاء». ولعب فيرنر في صفوف لايبزج بين عامي 2016 و2020 وسجل 95 هدفا في 159 مباراة بالبوندسليجا، ثم رحل إلى تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يعود إلى لايبزج في 2022 لكنه لم يحقق نفس القدر من النجاح، ولم يتم ضمه للمنتخب الوطني مؤخرا.
وشارك فيرنر في 13 مباراة فقط هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات ولم يعد يلعب بشكل أساسي مع الفريق.
وسجل فيرنر هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم وقد ابتعد عن المباريات مؤخرا بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه يستعد للعود إلى التدريبات اليوم الاثنين.
وأشار شرودر «في النهاية لديه كل الفرص الممكنة معنا للعودة إلى التشكيل الأساسي، لديه القدرات والإمكانات التي تؤهله لتحقيق ذلك، هذا ما نتمناه».
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