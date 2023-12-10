جيمس يقود ليكرز إلى الفوز بالنسخة الأولى من كأس ((إن-سيزون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬والمتألق‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فريقهما‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬لليكرز‭ ‬للفوز‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬123‭-‬109‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تي‭-‬موبايل‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وظفر‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬ببلوغه‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬بكأس‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬ليضيفها‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬المثقّل‭ ‬بالانجازات‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ (‬2012‭ ‬و2013‭ ‬و2016‭ ‬و2020‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نيله‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬وفوزه‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبيادي‭ ‬بكين‭ ‬2008‭ ‬ولندن‭ ‬2012‭.‬

واختير‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وحقق‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬بقميص‭ ‬ليكرز‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬فقاعة‭ ‬أورلاندو‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حيث‭ ‬اقيمت‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬





ليكرز‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬بايسرز

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

وتحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بالكأس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وهيمن‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ولم‭ ‬يفسح‭ ‬لمنافسه‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسه،‭ ‬فأنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬متقدما‭ ‬65-60،‭ ‬وأنهى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬25‭-‬22‭ ‬والأخير‭ ‬33‭-‬27،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ليكرز‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬سوى‭ ‬بـ‭ ‬13‭ ‬رمية‭ ‬عن‭ ‬المسافات‭ ‬البعيدة،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬فرض‭ ‬كلمته‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ (‬70‭ ‬متابعة‭ ‬مقابل‭ ‬43‭)‬،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬الهجومية‭ ‬لبايسرز‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نجاحه‭ ‬عن‭ ‬الرميات‭ ‬36‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬128‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وسيمنح‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬فريق‭ ‬ليكرز‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬هزم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬أمام‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الأخير‭ ‬لاحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬





‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ‮»‬

قال‭ ‬جيمس‭ ‬أثناء‭ ‬احتفاله‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تستغل‭ ‬الفرصة‭. ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يذق‭ ‬ليكرز‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬جيمس‭ ‬للقول‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬تطورنا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬خضناها‭ ‬معا‭. ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬والفوز‭ ‬بسبع‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭... ‬لقد‭ ‬تطورنا‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬شعروا‭ ‬براحة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬أدوارهم‭. ‬لقد‭ ‬فهمنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬أهمية‭ ‬المداورة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬أنت‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬ستلعب‭ ‬معه‭ ‬وتعرف‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬عامه‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬،‭ ‬تعملق‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬والتقاطه‭ ‬20‭ ‬متابعة‭ ‬وتمريره‭ ‬5‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬أوستين‭ ‬ريفز‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬22‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬ودانجيلو‭ ‬راسل‭ ‬13‭.‬

قال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الشيء‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬نبحث‭ ‬عنه،‭ ‬لكننا‭ ‬نواصل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭...‬‮»‬

وأكد‭ ‬ديفيس‭ ‬أن‭ ‬ليكرز‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬الإيقاع‭ ‬المألوف‭ ‬للموسم‭ ‬العادي،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الكبير،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬مغامرتنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭.‬

وعند‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر،‭ ‬برز‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبرتون‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬وتمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬11،‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬بايسرز‭ ‬الذي‭ ‬اصطدم‭ ‬بليكرز‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭.‬

وساهم‭ ‬بنديكت‭ ‬ماثورين‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬واضاف‭ ‬آرون‭ ‬نسميث‭ ‬وأوبي‭ ‬توبين‭ ‬15‭ ‬و13‭ ‬نقطة‭ ‬توالياً‭ ‬لصالح‭ ‬بايسرز‭.‬