جيمس يقود ليكرز إلى الفوز بالنسخة الأولى من كأس ((إن-سيزون))

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – (أ ف ب): قاد الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس والمتألق أنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس لليكرز للفوز بالنسخة الأولى من كأس «إن-سيزون» على حساب إنديانا بايسرز 123-109 السبت، على ملعب «تي-موبايل أرينا» في لاس فيغاس.
وظفر «الملك» جيمس الذي سيحتفل ببلوغه سن الـ 39 عاما في 30 الشهر الحالي بكأس المسابقة الحديثة ليضيفها إلى سجله المثقّل بالانجازات بعدما سبق له أن توّج بلقب الدوري أربع مرات (2012 و2013 و2016 و2020)، إضافة إلى نيله لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم أربع مرات، وفوزه بذهبية أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.
واختير جيمس الذي سجل 24 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، أفضل لاعب في المسابقة وحقق لقبه الثاني بقميص ليكرز بعد فوزه بالدوري في فقاعة أورلاندو عام 2020 حيث اقيمت جميع المباريات بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ليكرز يحدّ من خطورة بايسرز
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.
وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية. وحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز بالكأس على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.
وهيمن ليكرز على المباراة منذ البداية حتى النهاية ولم يفسح لمنافسه التقاط أنفاسه، فأنهى الشوط الاول متقدما 65-60، وأنهى الربع الثالث 25-22 والأخير 33-27، ليخرج فائزا بفارق 14 نقطة.
وعلى الرغم من أن ليكرز لم ينجح سوى بـ 13 رمية عن المسافات البعيدة، إلا انه فرض كلمته تحت السلة (70 متابعة مقابل 43)، ونجح في الحدّ من الخطورة الهجومية لبايسرز الذي بلغت نسبة نجاحه عن الرميات 36.8 في المئة فقط، علما انه بلغ نهائي الكأس مع معدل 128 نقطة في المباراة.
وسيمنح هذا الفوز فريق ليكرز جرعة ثقة إضافية عندما يعود لخوض مباريات الدوري المنتظم في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، حيث هزم الموسم الماضي في نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس، في طريق الأخير لاحراز لقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه.
«لقد صنعنا التاريخ»
قال جيمس أثناء احتفاله في الملعب مع زملائه «لقد صنعنا التاريخ».
وتابع «في أي وقت تكون فيه على الجانب الصحيح من التاريخ، عليك أن تستغل الفرصة. النسخة الاولى من الكأس هي من نصيب لوس أنجليس ليكرز». ولم يذق ليكرز طعم الخسارة في 7 مباريات خلال المسابقة الجديدة، ما دفع جيمس للقول «أعتقد أننا تطورنا كثيرا في كل لحظة خضناها معا. كأس «إن-سيزون» والفوز بسبع مباريات تواليا... لقد تطورنا كثيراً».
وأردف «أشعر أن اللاعبين شعروا براحة أكبر في أدوارهم. لقد فهمنا بشكل جيد جدا أهمية المداورة على أرض الملعب. أنت تعرف من ستلعب معه وتعرف ما تريد القيام به على أرض الملعب».
وإلى جانب جيمس الذي يخوض عامه الـ 21 في «أن بي آيه»، تعملق ديفيس بتسجيله 41 نقطة والتقاطه 20 متابعة وتمريره 5 كرات حاسمة، فيما أضاف أوستين ريفز 28 نقطة، منها 22 قبل الاستراحة بعد دخوله من على مقاعد البدلاء، ودانجيلو راسل 13.
قال ديفيس «أردنا أن نكون أول من يفوز بهذه الكأس».
وأردف «نحن نعلم أن هذا ليس الشيء الحقيقي الذي نبحث عنه، لكننا نواصل اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح...»
وأكد ديفيس أن ليكرز سيعود إلى الإيقاع المألوف للموسم العادي، وأضاف «على الرغم من الأداء الكبير، إلا أنها مباراة أخرى وعلينا أن نتابع مغامرتنا في الدوري بدءا من الثلاثاء».
وعند الفريق الخاسر، برز تايريز هاليبرتون إلا أن نقاطه الـ 20 وتمريراته الحاسمة التي بلغت 11، لم تحل دون خسارة بايسرز الذي اصطدم بليكرز مصمم على الفوز ويملك في صفوفه لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة.
وساهم بنديكت ماثورين بـ 20 نقطة، واضاف آرون نسميث وأوبي توبين 15 و13 نقطة توالياً لصالح بايسرز.
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