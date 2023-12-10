Monday, 11 December 2023 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيمس يقود ليكرز إلى الفوز بالنسخة الأولى من كأس ((إن-سيزون))

12/10/2023 8:05:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬والمتألق‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فريقهما‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬لليكرز‭ ‬للفوز‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬123‭-‬109‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تي‭-‬موبايل‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وظفر‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬ببلوغه‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬بكأس‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬ليضيفها‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬المثقّل‭ ‬بالانجازات‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ (‬2012‭ ‬و2013‭ ‬و2016‭ ‬و2020‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نيله‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬وفوزه‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبيادي‭ ‬بكين‭ ‬2008‭ ‬ولندن‭ ‬2012‭.‬

واختير‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وحقق‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬بقميص‭ ‬ليكرز‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬فقاعة‭ ‬أورلاندو‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حيث‭ ‬اقيمت‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬


ليكرز‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬بايسرز

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

وتحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بالكأس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وهيمن‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ولم‭ ‬يفسح‭ ‬لمنافسه‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسه،‭ ‬فأنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬متقدما‭ ‬65-60،‭ ‬وأنهى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬25‭-‬22‭ ‬والأخير‭ ‬33‭-‬27،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ليكرز‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬سوى‭ ‬بـ‭ ‬13‭ ‬رمية‭ ‬عن‭ ‬المسافات‭ ‬البعيدة،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬فرض‭ ‬كلمته‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ (‬70‭ ‬متابعة‭ ‬مقابل‭ ‬43‭)‬،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬الهجومية‭ ‬لبايسرز‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نجاحه‭ ‬عن‭ ‬الرميات‭ ‬36‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬128‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وسيمنح‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬فريق‭ ‬ليكرز‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬هزم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬أمام‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الأخير‭ ‬لاحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬


‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ‮»‬

قال‭ ‬جيمس‭ ‬أثناء‭ ‬احتفاله‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تستغل‭ ‬الفرصة‭. ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يذق‭ ‬ليكرز‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬جيمس‭ ‬للقول‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬تطورنا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬خضناها‭ ‬معا‭. ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬والفوز‭ ‬بسبع‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭... ‬لقد‭ ‬تطورنا‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬شعروا‭ ‬براحة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬أدوارهم‭. ‬لقد‭ ‬فهمنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬أهمية‭ ‬المداورة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬أنت‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬ستلعب‭ ‬معه‭ ‬وتعرف‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬عامه‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬،‭ ‬تعملق‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬والتقاطه‭ ‬20‭ ‬متابعة‭ ‬وتمريره‭ ‬5‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬أوستين‭ ‬ريفز‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬22‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬ودانجيلو‭ ‬راسل‭ ‬13‭.‬

قال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الشيء‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬نبحث‭ ‬عنه،‭ ‬لكننا‭ ‬نواصل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭...‬‮»‬

وأكد‭ ‬ديفيس‭ ‬أن‭ ‬ليكرز‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬الإيقاع‭ ‬المألوف‭ ‬للموسم‭ ‬العادي،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الكبير،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬مغامرتنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭.‬

وعند‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر،‭ ‬برز‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبرتون‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬وتمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬11،‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬بايسرز‭ ‬الذي‭ ‬اصطدم‭ ‬بليكرز‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭.‬

وساهم‭ ‬بنديكت‭ ‬ماثورين‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬واضاف‭ ‬آرون‭ ‬نسميث‭ ‬وأوبي‭ ‬توبين‭ ‬15‭ ‬و13‭ ‬نقطة‭ ‬توالياً‭ ‬لصالح‭ ‬بايسرز‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث