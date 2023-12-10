جوريتسكا: منتخب ألمانيا في حاجة إلى تطوير روح الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يرى ليون جوريتسكا لاعب خط وسط منتخب ألمانيا أن المنتخب الوطني في حاجة إلى تطوير روح الفريق لتجاوز الانتكاسات التي تعرض لها مؤخرا وتحقيق النجاح في كأس أمم أوروبا (يورو2024 ) في ألمانيا.
وقال جوريتسكا لمحطة «زد دي اف» مساء يوم السبت إن المهارة الفردية وحدها ليست كافية لتصحيح المسار، مضيفا: «أعتقد أن الأمر يتعلق بالاتحاد داخل المعلب مجددا، أعتقد أن هذا هو المسار الذي بمقدوره أن يعيدنا إلى طريق النجاح».
وأكد لاعب بايرن ميونيخ أن منتخب ألمانيا لم يعد قادرا على «فرض أسلوبه على جميع المنافسين، وبات يعتمد على قدراتنا ومهاراتنا الفردية».
وبدا أن علامات التعافي ظهرت على منتخب ألمانيا بعدما بدأ المدرب الجديد يوليان ناجلسمان مشواره مع الماكينات بالفوز على أمريكا 3/1 ثم التعادل مع المكسيك 2/2 وديا، لكن الفريق خسر أمام تركيا 2/3 ثم أمام النمسا صفر/2 لتستمر معاناته، بعد خروجه مرتين متتاليتين من دور المجموعات بكأس العالم.
وحث جوريتسكا جميع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل تجاوز الأزمة، مؤكدا أنه جاهز لذلك لكنه لا يستطيع الحديث نيابة عن باقي اللاعبين.
ويخوض منتخب ألمانيا وديتين أخريين أمام فرنسا وهولندا في مارس المقبل، قبل أن يعلن ناجلسمان قائمة فريقه في يورو 2024 التي تلتقي خلالها الماكينات مع اسكتلندا في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو المقبل ثم المجر وسويسرا.
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