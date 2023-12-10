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جوريتسكا: منتخب ألمانيا في حاجة إلى تطوير روح الفريق

12/10/2023 8:05:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرى‭ ‬ليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬لتجاوز‭ ‬الانتكاسات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو2024‭ ) ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬جوريتسكا‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬زد‭ ‬دي‭ ‬اف‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬المهارة‭ ‬الفردية‭ ‬وحدها‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬داخل‭ ‬المعلب‭ ‬مجددا،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يعيدنا‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنافسين،‭ ‬وبات‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قدراتنا‭ ‬ومهاراتنا‭ ‬الفردية‮»‬‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬علامات‭ ‬التعافي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬يوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬الماكينات‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬3‭/‬1‭ ‬ثم‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬2/2‭ ‬وديا،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬2‭/‬3‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬لتستمر‭ ‬معاناته،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭.‬

وحث‭ ‬جوريتسكا‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الأزمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬جاهز‭ ‬لذلك‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الحديث‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬اللاعبين‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬وديتين‭ ‬أخريين‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬ناجلسمان‭ ‬قائمة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬الماكينات‭ ‬مع‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الافتتاح‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬ثم‭ ‬المجر‭ ‬وسويسرا‭. ‬



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