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السباق يتجمّد

12/10/2023 8:05:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تسببت‭ ‬الثلوج‭ ‬والأمطار‭ ‬التي‭ ‬تساقطت‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬سباق‭ ‬التعرج‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للتزلج‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬لموسم‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬جرى‭ ‬إلغاء‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬للتعرج‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للتزلج،‭ ‬مع‭ ‬إكمال‭ ‬لقاءين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬يتسم‭ ‬بالصعوبة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وفاز‭ ‬ماركو‭ ‬اوديرمات‭ ‬بسباق‭ ‬تعرج‭ ‬عملاق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وسط‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬التعرج‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬المنحدرات‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬والثلوج‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المتسابقين‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬


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