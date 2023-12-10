السباق يتجمّد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (د ب أ): تسببت الثلوج والأمطار التي تساقطت الليلة الماضية في جبال الألب الفرنسية في إلغاء سباق التعرج ضمن كأس العالم للتزلج أمس الأحد، في خسارة جديدة لموسم منافسات فئة الرجال. وحتى الآن جرى إلغاء ستة سباقات للتعرج في كأس العالم للتزلج، مع إكمال لقاءين فقط في موسم يتسم بالصعوبة حتى الآن. وفاز ماركو اوديرمات بسباق تعرج عملاق يوم السبت وسط تساقط الثلوج.
وأكد الاتحاد الدولي للتزلج أنه لا يمكن إقامة سباق التعرج بسبب ظروف المنحدرات الحالية بعد هطول الأمطار والثلوج الليلة الماضية، بهدف ضمان سلامة المتسابقين. ومن المرجح أن يتم إقامة السباق في موقع آخر في وقت لاحق من الموسم.
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