صراع شرس بين الكهرباء والوحدات على بطاقة التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالالمبور -(د ب أ): يسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2024-2023 هذا الأسبوع، حيث تتصارع العديد من الفرق على خطف بطاقات التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي لغرب آسيا.
وضمن النهضة العماني والرفاع البحريني، تأهلهما إلى المربع الذهبي، والمقرر إجراء قرعتها يوم 28 ديسمبر الجاري...
ولكن لا يزال هناك العديد من بطاقات التأهل المتاحة للمنافسة والظفر بها.
مع تأكيد النهضة العُماني صدارته للمجموعة الأولى بعد انسحاب جبل المكبر الفلسطيني، سيواجه العهد اللبناني الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2019 فريق الفتوة السوري غدًا الثلاثاء لتحديد صاحب مركز الوصافة. ويمتلك الفريقان ثلاث نقاط والفوز لن يضمن لأحدهما مكاناً في قبل نهائي منطقة الغرب، حيث إن أفضل وصيف من مجموعات الغرب الثلاث فقط هو الذي سيتأهل، لكن العهد والفتوة مُصممان على تقديم أفضل ما لديهما. وفي المجموعة الثانية، يتصارع الكهرباء العراقي والوحدات الأردني بقوة على صدارة المجموعة، التي تضم أيضا الكويت الكويتي وأهلي حلب السوري.
وسيضمن الكهرباء صدارة المجموعة الثانية عبر الفوز على أهلي حلب السوري اليوم الاثنين، الذي سيشهد مواجهة أخرى حاسمة بين الكويت والوحدات. ولا يزال أمام الوحدات الأردني فرصة لاحتلال صدارة المجموعة الثانية حال فوزه على الكويت مع تعثر الكهرباء أمام الأهلي السوري، لكن الكويت أيضا يبحث عن الفوز من أجل إنعاش فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية.
ويتصدر الكهرباء المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط مقابل تسع نقاط للوحدات وست نقاط للكويت ونقطتين لأهلي حلب.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي بعد غد الثلاثاء النجمة اللبناني مع العربي الكويتي والزوراء العراقي مع الرفاع البحريني.
وضمن الرفاع التأهل إلى المربع الذهبي بفضل فوزه الساحق على النجمة اللبناني 6 1/ في الجولة الماضية.
وانفرد الرفاع بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة مقابل ثماني نقاط للزوراء العراقي وخمس نقاط للعربي الكويتي مقابل نقطة وحيدة للنجمة اللبناني.
ويحتاج الزوراء للفوز على الرفاع غدًا الثلاثاء لإنعاش فرصته في التأهل للمربع الذهبي، في الوقت الذي يلتقي فيه العربي مع النجمة في مباراة تحصيل حاصل.
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