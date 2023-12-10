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صراع شرس بين الكهرباء والوحدات على بطاقة التأهل

12/10/2023 8:05:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالمبور‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2023‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حيث‭ ‬تتصارع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭.‬

وضمن‭ ‬النهضة‭ ‬العماني‭ ‬والرفاع‭ ‬البحريني،‭ ‬تأهلهما‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬والمقرر‭ ‬إجراء‭ ‬قرعتها‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭... ‬‮
‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬المتاحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والظفر‭ ‬بها‭.‬

مع‭ ‬تأكيد‭ ‬النهضة‭ ‬العُماني‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬سيواجه‭ ‬العهد‭ ‬اللبناني‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬فريق‭ ‬الفتوة‭ ‬السوري‭ ‬غدًا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لتحديد‭ ‬صاحب‭ ‬مركز‭ ‬الوصافة‭. ‬ويمتلك‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬والفوز‭ ‬لن‭ ‬يضمن‭ ‬لأحدهما‭ ‬مكاناً‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬منطقة‭ ‬الغرب،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الغرب‭ ‬الثلاث‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيتأهل،‭ ‬لكن‭ ‬العهد‭ ‬والفتوة‭ ‬مُصممان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهما‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬يتصارع‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬والوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وأهلي‭ ‬حلب‭ ‬السوري‭.‬

وسيضمن‭ ‬الكهرباء‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أهلي‭ ‬حلب‭ ‬السوري‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى‭ ‬حاسمة‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والوحدات‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أمام‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬فرصة‭ ‬لاحتلال‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬تعثر‭ ‬الكهرباء‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬السوري،‭ ‬لكن‭ ‬الكويت‭ ‬أيضا‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنعاش‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

ويتصدر‭ ‬الكهرباء‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬للوحدات‭ ‬وست‭ ‬نقاط‭ ‬للكويت‭ ‬ونقطتين‭ ‬لأهلي‭ ‬حلب‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬يلتقي‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬والزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬البحريني‭.‬

وضمن‭ ‬الرفاع‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬6‭ ‬1‭/ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

وانفرد‭ ‬الرفاع‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬للزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬وخمس‭ ‬نقاط‭ ‬للعربي‭ ‬الكويتي‭ ‬مقابل‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬للنجمة‭ ‬اللبناني‭.‬

ويحتاج‭ ‬الزوراء‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬غدًا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لإنعاش‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬فيه‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل‭.‬

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