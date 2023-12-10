الجوهرة البرازيلية الجديدة: ((أريد أن أظهر لهم من هو إندريك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وجد‭ ‬المهاجم‭ ‬اليافع‭ ‬إندريك‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نيمار‭ ‬والأسطورة‭ ‬بيليه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬الـ17‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الجوهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬يريد‭ ‬ابقاء‭ ‬قدميه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدوئه‭.‬

‮«‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬بيليه‭. ‬إنه‭ ‬ملك‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬يقول‭ ‬مهاجم‭ ‬بالميراس‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬قرابة‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مكافآت‭. ‬وتابع‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تقديم‭ ‬ممول‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬إندريك‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أظهر‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬إندريك‮»‬‭. ‬

ممتلئ‭ ‬الجسم،‭ ‬سريع،‭ ‬فني‭ ‬ومبدع‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭... ‬نال‭ ‬إندريك‭ ‬الثناء‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

ودوّن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬عندما‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ17‭ ‬عاما‭ ‬وثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬النجم‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬،‭ ‬المتوّج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والاول‭ ‬منذ‭ ‬مونديال‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬2002‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬اعتباره‭ ‬موهبة‭ ‬كروية‭ ‬جديدة،‭ ‬يرى‭ ‬الكثيرون‭ ‬أنّ‭ ‬إندريك‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬المنقذ‭ ‬لمنتخب‭ ‬أوريفيردي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬المشتركة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬التاريخي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وترغب‭ ‬الجماهير‭ ‬البرازيلية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يزج‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬باليافع‭ ‬إندريك‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬مع‭ ‬القميص‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬الذي‭ ‬يرتديه‭ ‬مع‭ ‬بالميراس‭ ‬والذي‭ ‬حمله‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬مثل‭ ‬رونالدو‭ ‬وتوستاو‭.

‬وعلّق‭ ‬ابن‭ ‬الـ17‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬رغبات‭ ‬الجماهير‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يحملوا‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬لا‭ ‬أعلّق‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أوجد‭ (‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭) ‬وألعب‮»‬‭.‬





المفتاح‭ ‬الصغير

في‭ ‬المقابل،‭ ‬طُرحت‭ ‬بعض‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مستقبل‭ ‬إندريك‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬هل‭ ‬سيرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الآمال‭ ‬التي‭ ‬يعلقها‭ ‬عليه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه؟‮»‬‭.‬

وتعايش‭ ‬إندريك‭ ‬مع‭ ‬اللعب‭ ‬تحت‭ ‬الضغط،‭ ‬فبعدما‭ ‬سُلطت‭ ‬عليه‭ ‬الأضواء‭ ‬في‭ ‬بداياته‭ ‬مع‭ ‬بالميراس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري،‭ ‬خاض‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬بالكامل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭.‬

وبخلاف‭ ‬بداياته،‭ ‬مرّ‭ ‬إندريك‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬فلم‭ ‬يسجل‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ19‭ ‬الأولى،‭ ‬فأجهش‭ ‬باكياً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بسبب‭ ‬الاحباط،‭ ‬وأقرّ‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لكنني‭ ‬غيّرت‭ ‬المفتاح‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬وأدركت‭ ‬أنني‭ ‬سعيد‭. ‬لقد‭ ‬ساعدت‭ ‬فريقي‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأساعده‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد‭.‬

وتلخص‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬المفتاح‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬تغييره‭ ‬بمجرد‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬قراءة‭ ‬ما‭ ‬يكتبه‭ ‬الناس‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إحاطة‭ ‬نفسه‭ ‬بعائلته‭ ‬ورفاقه‭. ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬إعداده‭ ‬البدني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصص‭ ‬التمرينية‭ ‬وتعلّم‭ ‬اللغتين‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والإسبانية‭ ‬بهدف‭ ‬اتقانهما‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭.‬

وأثمرت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬بالميراس‭ ‬على‭ ‬بوتافوغو‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بلقبه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭.‬

وخلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬سجل‭ ‬إندريك‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هدفان‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بوتافوغو‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4‭-‬3‭ ‬وهدف‭ ‬السبق‭ ‬لبالميراس‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كروزيرو‭ ‬1-1‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭.‬

ولخّص‭ ‬مواطن‭ ‬تاغواتشينغا‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬يمرّ‭ ‬به‭ ‬بكلمات‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التواضع‭: ‬‮«‬قالوا‭ ‬إنني‭ ‬كنت‭ ‬البطل‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭. ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬ساعدت‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬أحبه‮»‬‭.‬

ويحاول‭ ‬المهاجم‭ ‬الصغير‭ ‬الأعسر‭ ‬ألا‭ ‬يفكر‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬وصوله‭ ‬المرتقب‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬والديه‭ ‬وشقيقه‭ ‬حين‭ ‬سينضم‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بالقلق‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول،‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬كامل‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتظره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬توجّه‭ ‬أحياناً‭ ‬لمواطنه‭ ‬وزميله‭ ‬المستقبلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬اهانات‭ ‬عنصرية‭.‬

وأكد‭ ‬إندريك‭ ‬أنه‭ ‬واجه‭ ‬بالفعل‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أدع‭ ‬الأمر‭ ‬يزعجني‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬مستواي‭ ‬في‭ ‬اللعب‮»‬،‭ ‬وختم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بما‭ ‬يجعلني‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭: (‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭)‬‮»‬‭.‬