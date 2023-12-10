كولومبوس يجرّد لوس أنجلوس إف سي من لقب الدوري الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جرّد‭ ‬كولومبوس‭ ‬كرو‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬بطلاً‭ ‬للدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوهايو‭.‬

وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬كولومبوس‭ ‬الكولومبي‭ ‬كوتشو‭ ‬هرنانديس‭ (‬33‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والغاني‭ ‬ياو‭ ‬يبواه‭ (‬37‭)‬،‭ ‬وللوس‭ ‬أنجليس‭ ‬الغابوني‭ ‬دنيس‭ ‬بوانغا‭ (‬74‭).‬

وهو‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬لفريق‭ ‬كولومبوس‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2020،‭ ‬والاوّل‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويلفريد‭ ‬نانسي‭ (‬46‭ ‬عاما‭).‬

وأمضى‭ ‬نانسي‭ ‬معظم‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬فبعدما‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬لهداف‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬السابق‭ ‬تييري‭ ‬هنري‭ ‬في‭ ‬مونتريال،‭ ‬تسلم‭ ‬المهام‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬كولومبوس‭.‬

أثنى‭ ‬نانسي‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تطوروا‭ ‬كثيرا‭ ‬كلاعبين‭ ‬وكأشخاص‭. ‬عندما‭ ‬بدأنا،‭ ‬قلت‭ ‬لهم‭: +‬المستحيل‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬رأي‭+‬،‭ ‬فقط‭ ‬استمتعوا‭ ‬وسنتطور‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فرضنا‭ ‬أسلوبنا‭ (‬خلال‭ ‬المباراة‭). ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشل‭ ‬قائد‭ ‬إيطاليا‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬السابق‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬جورجو‭ ‬كييليني‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬قبل‭ ‬اعتزاله‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭.‬