خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن تعديل مسميات الأندية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، القرار رقم (20) لسنة 2023، بشأن بتعديل مسميات الأندية الوطنية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرياضة وإعادة تنظيم سجل أرقام قيدهم.
وجاء في نص القرار بأنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة لقرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن وتعديلاتها، فقد تقرر تعديل مسميات الأندية الوطنية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرياضة ويعاد تنظيم تسجيل أرقام قيدها على النحو الوارد في الجدول المرافق في هذا القرار.
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