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خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن تعديل مسميات الأندية الوطنية

12/10/2023 8:05:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بشأن‭ ‬بتعديل‭ ‬مسميات‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬ورقابة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬سجل‭ ‬أرقام‭ ‬قيدهم‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعديل‭ ‬مسميات‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬ورقابة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ويعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬تسجيل‭ ‬أرقام‭ ‬قيدها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬المرافق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬



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