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المفوض العام للأونروا والصفدي يتهمان إسرائيل بالتخطيط لطرد الفلسطينيين من غزة

12/10/2023 8:05:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اتهم‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لطرد‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جماعيا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.

وأشار‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬تايمز‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واحتشاد‭ ‬المدنيين‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬ثم‭ ‬الجنوب‭.

وبحسب‭ ‬لازاريني‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفضت‭ ‬بشدة‭ ‬تهجير‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬قسرا‭ ‬من‭ ‬القطاع‮»‬‭.

لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬محاولات‭ ‬لنقل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يقيمون‭ ‬هناك‭ ‬أو‭ ‬يتم‭ ‬توطينهم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭.

ورأى‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬أن‭ ‬الدمار‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬نزوح‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬فإنه‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬الكثيرون‭ ‬بالفعل‭ ‬النكبة‭ ‬الثانية،‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬غزة‭ ‬أرضا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬النكبة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تهجير‭ ‬ونزوح‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬إبان‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948‭.

وعلّق‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ (‬كوجات‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬لازاريني‭.

وزعم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أبدا،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لنقل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر،‭ ‬هذا‭ ‬ببساطة‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭.

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفذ‭ ‬سياسة‭ ‬ممنهجة‭ ‬لإفراغ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬ذكر‭ ‬أنه‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬التعريف‭ ‬القانوني‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الصفدي‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلقت‭ ‬قدرا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الكراهية‭ ‬ستطارد‭ ‬المنطقة‭ ‬لأجيال‭ ‬قادمة‭. ‬

وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬قتل‭ ‬للأبرياء‭ ‬وتدمير‭ ‬لحياتهم‭ ‬لكنه‭ ‬مجهود‭ ‬ممنهج‭ ‬لإفراغ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬سكانه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نرى‭ ‬العالم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إليه‭ ... ‬مطلب‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬حرب‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬تعريف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق،‭ ‬قال‭ ‬إيلون‭ ‬ليفي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬بالطبع‭ ‬اتهامات‭ ‬سافرة‭ ‬وكاذبة‮»‬‭.‬

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