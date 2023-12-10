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الحوثيون يهددون بمنع مرور السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر

12/10/2023 8:05:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صنعاء‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توعد‭ ‬المتمرّدون‭ ‬اليمينيون‭ ‬بمنع‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬المتوجهة‭ ‬الى‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬الأغذية‭ ‬والأدوية‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭. ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬فرقاطة‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أسقطت‭ ‬مسيّرتين‭ ‬كانتا‭ ‬متجّهتين‭ ‬نحوها،‭ ‬انطلقتا‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬

وهذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬بعد‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬شهدها‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والمياه‭ ‬المحيطة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتبنّى‭ ‬المتمردون‭ ‬المقرّبون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬العمليات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬احتجاز‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيرات‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬بحرية،‭ ‬وأخرى‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬إيلات‭ ‬بجنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬ستستمر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬ومساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬نشر‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬بيانًا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭) ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‭ ‬منع‭ ‬مرورِ‭ ‬السُّفُنِ‭ ‬المتجهةِ‭ ‬إلى‭ ‬الكيانِ‭ ‬الصهيونيِّ‭ ‬من‭ ‬أيِّ‭ ‬جنسيةٍ‭ ‬كانتْ،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يدخلْ‭ ‬لقطاعٍ‭ ‬غزةَ‭ ‬حاجتُهُ‭ ‬من‭ ‬الغذاءِ‭ ‬والدواء‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬استهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬سفنًا‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬تهديدهم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬توسّع‭ ‬ليشمل‭ ‬كل‭ ‬السفن‭ ‬المتّجهة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬هاجم‭ ‬الحوثيون‭ ‬سفينتين‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬اليمنية،‭ ‬قالوا‭ ‬إنهما‭ ‬إسرائيليتان،‭ ‬إحداهما‭ ‬كانت‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬باهاماس‭. ‬والشهر‭ ‬الفائت‭ ‬احتجزوا‭ ‬سفينة‭ ‬الشحن‭ ‬‮«‬جالاكسي‭ ‬لدير‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬برجل‭ ‬أعمال‭ ‬إسرائيلي‭. ‬

وحذّر‭ ‬البيان‭ ‬اليمني‭ ‬‮«‬جميعَ‭ ‬السُّفُنِ‭ ‬والشركاتِ‭ ‬من‭ ‬التعاملِ‭ ‬مع‭ ‬الموانئِ‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عدم‭ ‬التعرض‭ ‬‮«‬لكافةِ‭ ‬السُّفُنِ‭ ‬والدولِ‭ ‬عدا‭ ‬السُّفُنِ‭ ‬المرتبطةِ‭ ‬بالإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬ستقومُ‭ ‬بنقلِ‭ ‬بضائعَ‭ ‬إلى‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬التهديد،‭ ‬شدد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تساحي‭ ‬هنغبي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الحصار‭ ‬البحري‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والقادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬

وحذر‭ ‬هنغبي‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يهتم‭ ‬العالم‭ ‬بالأمر‭ ‬فسنتحرك‭ ‬لإزالة‭ ‬الحصار‭ ‬البحري‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬حماس‭ ‬بالإعلان‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نثمّن‭ ‬قرار‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيق‭ ‬منع‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬الصهيونية،‭ ‬وكل‭ ‬السفن‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جنسية‭ ‬كانت،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حاجته‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬حماس‭ ‬تعتبر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬شجاعا‭ ‬وجريئا‭ ‬ينتصر‭ ‬لدماء‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة،‭ ‬ويقف‭ ‬ضدّ‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيو أمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يمعن‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬كسر‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفجر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬البحرية‭ ‬أسقطت‭ ‬مسيّرتين‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفرقاطة‭ ‬المتعددة‭ ‬المهمات‭ ‬‮«‬لانغدوك‮»‬‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬للقيام‭ ‬بمهمّة‭ ‬وطنية‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالأمن‭ ‬البحري‭ ‬أسقطت‭ ‬هاتين‭ ‬المسيّرتين‭ ‬‮«‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬تتجهان‭ ‬نحوها‭ ‬مباشرة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬تمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬المسيّرتين‭ ‬باستخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬أو‭ ‬المدافع‭. ‬

وبحسب‭ ‬الجيش،‭ ‬تمت‭ ‬عمليّتا‭ ‬الاعتراض‭ ‬الساعة‭ ‬21‭:‬30‭ ‬و23‭:‬30‭ ‬بالتوقيت‭ ‬الفرنسي‭ (‬20:30‭ ‬و22‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬30‭ ‬و1‭:‬30‭ ‬الأحد‭ ‬بتوقيت‭ ‬اليمن،‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬البلاد‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ (‬شمالا‭) ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يستهدف‭ ‬فيها‭ ‬الحوثيون‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬فرنسية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬أنّ‭ ‬مدمّرة‭ ‬أمريكيّة‭ ‬أسقطت‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬خلال‭ ‬تقديمها‭ ‬الأحد‭ ‬الفائت‭ ‬الدعم‭ ‬لسفن‭ ‬تجاريّة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬استهدفتها‭ ‬هجمات‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬مندّدةً‭ ‬بـ«تهديد‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬للأمن‭ ‬البحري‭. ‬وأثارت‭ ‬التهديدات‭ ‬الحوثية‭ ‬لحركة‭ ‬الملاحة‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬غربية‭. ‬

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