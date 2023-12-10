الحوثيون يهددون بمنع مرور السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صنعاء – (أ ف ب): توعد المتمرّدون اليمينيون بمنع مرور السفن المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردًا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر. وبعد ساعات من هذا التهديد الذي صدر يوم السبت أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فرقاطة تابعة لها في البحر الأحمر أسقطت مسيّرتين كانتا متجّهتين نحوها، انطلقتا من اليمن.
وهذا الاستهداف الذي لم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عنه هو الأحدث في سلسلة عمليات شهدها البحر الأحمر والمياه المحيطة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر. وتبنّى المتمردون المقرّبون من إيران العمليات السابقة التي شملت احتجاز سفينة تجارية وإطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف بحرية، وأخرى نحو مدينة إيلات بجنوب إسرائيل.
وأكد الحوثيون أن هذه الهجمات ستستمر الى أن «يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني». ومساء يوم السبت، نشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بيانًا على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) جاء فيه: «أعلنت القوات المسلحة اليمنية منع مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواء».
وفي الآونة الأخيرة، استهدف الحوثيون سفنًا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، إلا أنّ تهديدهم يوم السبت توسّع ليشمل كل السفن المتّجهة إلى إسرائيل. والأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينتين قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنهما إسرائيليتان، إحداهما كانت ترفع علم جزر باهاماس. والشهر الفائت احتجزوا سفينة الشحن «جالاكسي لدير» المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
وحذّر البيان اليمني «جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية»، مؤكدا عدم التعرض «لكافةِ السُّفُنِ والدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي ستقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئ الإسرائيلية». وردا على التهديد، شدد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم السبت على رفض بلاده «الحصار البحري». وأشار الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيين اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الوضع.
وحذر هنغبي عبر القناة الإسرائيلية الثانية عشرة: «إذا لم يهتم العالم بالأمر فسنتحرك لإزالة الحصار البحري». من جهتها، أشادت حماس بالإعلان. وقالت في بيان: «نثمّن قرار الإخوة في اليمن الشقيق منع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء». وأضافت: «حماس تعتبر هذا القرار شجاعا وجريئا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيو – أمريكي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية»، داعية الدول العربية والإسلامية إلى التحرك «نحو كسر الحصار عن غزة».
وفجر أمس الأحد أعلنت فرنسا أن قواتها البحرية أسقطت مسيّرتين من اليمن. وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية في بيان إن الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» الموجودة في البحر الأحمر للقيام بمهمّة وطنية تتعلّق بالأمن البحري أسقطت هاتين المسيّرتين «اللتين كانتا تتجهان نحوها مباشرة»، من دون تحديد ما إذا تمّ اعتراض المسيّرتين باستخدام الصواريخ أو المدافع.
وبحسب الجيش، تمت عمليّتا الاعتراض الساعة 21:30 و23:30 بالتوقيت الفرنسي (20:30 و22:30 بتوقيت جرينتش)، أي الساعة 23:30 و1:30 الأحد بتوقيت اليمن، على بُعد 110 كيلومترات من سواحل البلاد قرب مدينة الحديدة (شمالا) التي يسيطر عليها الحوثيون. وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون سفينة حربية فرنسية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر. وسبق أن أعلنت واشنطن أنّ مدمّرة أمريكيّة أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة خلال تقديمها الأحد الفائت الدعم لسفن تجاريّة في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، مندّدةً بـ«تهديد مباشر» للأمن البحري. وأثارت التهديدات الحوثية لحركة الملاحة انتقادات من أطراف غربية.
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