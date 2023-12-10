الآلاف يتظاهرون في المغرب ضد ((الإبادة)) في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرباط‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬المتضامنين‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تنديداً‭ ‬بحرب‭ ‬‮«‬الإبادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولمطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬بقطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وسار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬خلف‭ ‬لافتة‭ ‬رئيسية‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ضدّ‭ ‬هولوكست‭ ‬غزة‭.. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسقاط‭ ‬التطبيع‮»‬‭ ‬حاملين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وجرت‭ ‬التظاهرة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬ائتلاف‭ ‬يضمّ‭ ‬أحزاباً‭ ‬يسارية‭ ‬وحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الإسلامي‭. ‬وردّد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬هتافات‭ ‬تدين‭ ‬‮«‬الصهاينة‭ ‬القتلة‮»‬‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬بنيامين‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬قاتل‭ ‬الصبيان‮»‬،‭ ‬ورفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬بالعربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وأكّد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬تأييدهم‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضدّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬الإرهابية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬سوسن‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬لأعبّر‭ ‬عن‭ ‬مساندتي‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يُقتلون‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بحماس‭. ‬هذه‭ ‬إبادة‭.. ‬نرى‭ ‬الأطفال‭ ‬يقتلون‭ ‬ويسمّون‭ ‬ذلك‭ ‬خسائر‭ ‬جانبية،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬جانبية‭ ‬عندما‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭! ‬إنّها‭ ‬إبادة‭... ‬يجب‭ ‬وقفها‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بمقتل‭ ‬17700‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬البلدات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬حليمة‭ ‬شويكة‭ (‬51‭ ‬عاماً‭) ‬إنّ‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬المحاصرة‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬تعيش‭ ‬أسوأ‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬بمباركة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة‭ ‬لوقفها،‭ ‬ومشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬التظاهرة‭ ‬تهدف‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬المطالبة‭ ‬‮«‬بإسقاط‭ ‬التطبيع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاق‭ ‬ثلاثي‭ ‬اعترفت‭ ‬بموجبه‭ ‬أيضاً‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسيادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الرباط‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭.‬

وكثّف‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تعاونهما‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدّة،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬المغربية‭ ‬تظاهرات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ومطالبة‭ ‬بقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الدعوات‭ ‬للتظاهر‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع‭ ‬تلاقي‭ ‬إقبالا‭ ‬محدودا‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬قال‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أبانت‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الانتقامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬‮«‬رفضنا‭ ‬وإدانتنا‭ ‬لكلّ‭ ‬التجاوزات‭ ‬وسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬ومحاولة‭ ‬فرض‭ ‬واقع‭ ‬جديد‮»‬‭.‬