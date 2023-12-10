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مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من تأثير ((كارثي)) للعدوان على غزة

12/10/2023 8:05:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬‮«‬الكارثي‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬تؤدي‭ ‬مهمات‭ ‬‮«‬مستحيلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭.
‬وقال‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬مخصصة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬كارثي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬أفراد‭ ‬الطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬يؤدون‭ ‬مهمات‭ ‬‮«‬مستحيلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭.
‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬انتقال‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬أصغر‭ ‬فأصغر،‭ ‬فإن‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الكافي،‭ ‬يخلق‭ ‬ظروفا‭ ‬مثالية‭ ‬لانتشار‭ ‬الأمراض‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬تيدروس‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أمراض‭ ‬وبائية‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الخطر‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬واقتراب‭ ‬الشتاء‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ينهار‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬14‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها،‭ ‬منها‭ ‬اثنان‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬تيدروس‭ ‬وجود‭ ‬1400‭ ‬سرير‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬3500‭ ‬سرير،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعمل‭ ‬المستشفيان‭ ‬الرئيسيان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬طاقتهما‭ ‬السريرية،‭ ‬مع‭ ‬نفاد‭ ‬الإمدادات‭ ‬وإيوائهما‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭. ‬

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تحقّقت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬449‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬و60‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬باختصار،‭ ‬ازدادت‭ ‬الحاجات‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وانخفضت‭ ‬قدرة‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬ثلث‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لدعم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬إرهاقا‭ ‬جسديا‭ ‬وعقليا،‭ ‬ويبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوّرها‮»‬‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬مستحيل‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬النار‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬

واختتم‭ ‬تيدروس‭ ‬كلامه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬بدون‭ ‬سلام،‭ ‬ولا‭ ‬سلام‭ ‬بدون‭ ‬صحة‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬34‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬يجتمع‭ ‬عادة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬السنة‭. ‬وتتمثّل‭ ‬مهمته‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬ثم‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراتها‭. ‬

ويدعو‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬قدّمته‭ ‬أفغانستان‭ ‬والمغرب‭ ‬وقطر‭ ‬واليمن‭ ‬إلى‭ ‬مرور‭ ‬فوري‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‭ ‬للمساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومنح‭ ‬تصاريح‭ ‬خروج‭ ‬للمرضى‭. ‬

ويسعى‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬وتمكين‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحرومين‭ ‬من‭ ‬حريتهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭.‬


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