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رئيس الوزراء القطري: نواصل الجهود لتجديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

12/10/2023 8:05:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬لتجديد‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مستمرة‭ ‬رغم‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬للاحتلال‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يضيق‭ ‬المجال‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭. ‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الدوحة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬جهودنا‭ ‬كدولة‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬مستمرة‭. ‬ولن‭ ‬نستسلم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تضييق‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أمامنا‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬سنواصل،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬ولكننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬أيضًا‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬لكننا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نرى‭ ‬نفس‭ ‬الرغبة‭ ‬عند‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‮»‬‭ ‬المتحاربين‭.‬

وقادت‭ ‬قطر‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أفضت‭ ‬الى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬امتدت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬وأتاحت‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يحمل‭ ‬بعضهم‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى،‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬240‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬والغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

كما‭ ‬أفرجت‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬إضافيين‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬لم‭ ‬يشملهم‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأساسي‭. ‬وتؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬138‭ ‬رهينة‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬منتدى‭ ‬الدوحة‭ ‬أيضا‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬المناشدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬قوضت‭ ‬مصداقية‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬

واستخدمت‭ ‬أمريكا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬مقترح‭ ‬مقدم‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬حثثت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وكررت‭ ‬نداءاتي‭ ‬بإعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬استسلم‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬المنبر‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬اشتية‭ ‬إنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولة‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بإعطائها‭ ‬‮«‬الضوء‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬لذلك‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬بعدما‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعرقلة‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ينبغي‭ ‬تحميل‭ ‬الأمريكيين‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬بحقّ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

بدوره،‭ ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬إسرائيل‭ ‬بجر‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬الى‭ ‬دوامة‭ ‬من‭ ‬الموت‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬لحظة‭ ‬صعبة،‭ ‬لحظة‭ ‬ستأخذنا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أعمق‭ ‬إلى‭ ‬دوامة‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭. ‬وإسرائيل‭ ‬تشعر‭ ‬ببساطة‭ ‬أنه‭ ‬بوسعها‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭... ‬إنها‭ ‬تشعر‭ ‬إنها‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للمحاسبة‮»‬‭.‬

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