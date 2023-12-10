انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية والمترشحون الأربعة يدلون بأصواتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت صباح امس الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية، في كافة المحافظات المصرية، وسط اقبال كبير من الناخبين، الذين توافدوا منذ التاسعة صباحا على 11 ألفا و631 لجنة انتخابية تتواجد داخل 9376 مركزا انتخابيا.
وقد أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في إحدى اللجان بمنطقة مصر الجديدة، فيما أدلى المرشحون الثلاثة الآخرين فريد زهران في لجنة بمنطقة المقطم وعبدالسند يمامة في لجنة بحي الدقي وحازم عمر في لجنة بمنطقة القاهرة الجديدة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية لمدة ثلاثة أيام،
ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعاً لها.
وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
وانتخابات الرئاسة 2024
هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024
أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المترشحين في انتخابات الرئاسة كلا من:
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
رمز النجمة، والمرشح الرئاسي
فريد زهران
رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي
عبدالسند يمامة
رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي
حازم عمر
رمز السلم.
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