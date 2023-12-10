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انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية والمترشحون الأربعة يدلون بأصواتهم

12/10/2023 8:05:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الأحد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات‭ ‬المصرية،‭ ‬وسط‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناخبين،‭ ‬الذين‭ ‬توافدوا‭ ‬منذ‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬و631‭ ‬لجنة‭ ‬انتخابية‭ ‬تتواجد‭ ‬داخل‭ ‬9376‭ ‬مركزا‭ ‬انتخابيا‭.‬

وقد‭ ‬أدلى‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬بمنطقة‭ ‬مصر‭ ‬الجديدة،‭ ‬فيما‭ ‬أدلى‭ ‬المرشحون‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬فريد‭ ‬زهران‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المقطم‭ ‬وعبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬بحي‭ ‬الدقي‭ ‬وحازم‭ ‬عمر‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭.‬

وتجرى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‮
‬ويبدأ‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬قاض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬يتولون‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬14‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬متابعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وعدد‭ ‬المتابعين‭ ‬الذين‭ ‬صدرت‭ ‬لهم‭ ‬تصاريح‭ ‬المتابعة‭ ‬بلغ‭ ‬220‭ ‬متابعاً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬62‭ ‬منظمة‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬محلية،‭ ‬وقد‭ ‬صدرت‭ ‬التصاريح‭ ‬لـ‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و340‭ ‬متابعاً‭ ‬لها‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬المتابعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬تضم‭ ‬528‭ ‬متابعا‭ ‬دوليا‭ ‬عن‭ ‬115‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬وصحفية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬70‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬وصحفية‭ ‬محلية‭ ‬صدرت‭ ‬تصاريح‭ ‬لـ‭ ‬4218‭ ‬صحفيا‭ ‬وإعلاميا‭ ‬لها‭.‬

وانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬2024‮
‬هي‭ ‬خامس‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬تعددية‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث،‭ ‬وتكتسب‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‮
‬أهميتها‭ ‬الإضافية‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الدولة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والتعددية‭ ‬الحزبية‭ ‬والتنافسية‭ ‬السياسية،‭ ‬والتي‭ ‬أتت‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬جاد‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق،‭ ‬شمل‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬السياسية‭ ‬والنقابية‭ ‬والأهلية‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المترشحين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬كلا‭ ‬من‭:‬‮
‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‮
‬رمز‭ ‬النجمة،‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئاسي‮
‬فريد‭ ‬زهران
رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬رمز‭ ‬الشمس،‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئاسي‮
‬عبدالسند‭ ‬يمامة
رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬رمز‭ ‬النخلة،‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئاسي‮
‬حازم‭ ‬عمر
رمز‭ ‬السلم‭.‬

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