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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألف شهيد

12/10/2023 8:05:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكثـر من 30 شهيدا في قصف للاحتلال على مبنى سكني شمالي القطاع

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬49500‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬إعلامية‭ ‬إن‭ ‬الحصيلة‭ ‬تشمل‭ ‬297‭ ‬شهيدا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬جريحا‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وأعلن‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬استهدف‭ ‬محيط‭ ‬مدرسة‭ ‬للنازحين‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬إنّ‭ ‬طائرات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬شنّت‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬عنيفة‭ ‬جداً‭ ‬قرب‭ ‬خانيونس،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬ورفح‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وتمكن‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬فلسطينية‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬المصادر،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬مسعفين‭ ‬انتشلوا‭ ‬31‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعضهم‭ ‬أشلاء‭ ‬متقطعة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬لعائلة‭ (‬أبو‭ ‬وردة‭) ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جباليا‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬إنقاذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬البناية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬طوابق‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وصول‭ ‬45‭ ‬شهيدا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬ومدفعية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسعفون‭ ‬نقل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دوار‭ ‬أبو‭ ‬حميد‭ ‬والكتيبة‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقذيفة‭ ‬مدفعية‭ ‬تسببت‭ ‬بأضرار‭ ‬وتلف‭ ‬في‭ ‬محتويات‭ ‬المستشفى‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬القسام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجاهديها‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬بعد‭ ‬الإطباق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬عسكرية‭ ‬صهيونية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القسام
قد‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجاهـديها‭ ‬أجهزوا‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬جنود‭ ‬صهاينة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬قنــاص‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولفتت‭ ‬إلى‮
‬استهداف
تسع‭ ‬آليات‭ ‬وجرافة‭ ‬عسكرية‭ ‬بالقذائف‭ ‬المضادة‭ ‬للدروع‭ ‬وقذائــف‭ ‬الياســين‭ ‬105‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وتل‭ ‬الزعتر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬كاشفة‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬ثلاثة‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬ومتحصنة‭ ‬داخل‭ ‬مبان‭ ‬بعبوة‭ ‬وقذيفة‭ ‬أفراد‭ ‬‮«‬رعدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬ومخيمها‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬إيقاع‭ ‬أفرادهم‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭. ‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬ســرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬تمكن‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬ثلاث‭ ‬آليات‭ ‬عسكرية‭ ‬بقذائف‭ ‬‮«‬التاندوم‮»‬‭ ‬والـ«آر‭ ‬بي‭ ‬جي‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التقدم‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬والفالوجا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وكانت‭ ‬‮«‬ســرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بـقصف‭ ‬‮«‬تجمعات‭ ‬العــدو‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬التقدم‭ ‬شرق‭ ‬خانيونس‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬قذائــف‭ ‬الهــاون‮»‬‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬داخلياً‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يواجهون‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬الشديد‭ ‬والظروف‭ ‬القاسية‭ ‬داخل‭ ‬الملاجئ‭ ‬وخارجها‭.‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الأممي‭ ‬أن‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬ينتظرون‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والصحة‭ ‬والحماية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬المراحيض‭ ‬ينتشر‭ ‬التغوط‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬وخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬والفيضانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬أهداف‮»‬‭ ‬لحماس،‭ ‬ألحقت‭ ‬الحرب‭ ‬أضرارا‭ ‬واسعة‭ ‬ودمارا‭ ‬كبيرا‭ ‬ببنى‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وخصوصا‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمرافق‭ ‬الصحية‭.‬

وحذّر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنظمة‭ ‬مخصّصة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬أثرها‭ ‬‮«‬الكارثي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الصحة‭. ‬وأكد‭ ‬أنّ‭ ‬أفراد‭ ‬الطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬يؤدون‭ ‬مهمات‭ ‬مستحيلة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اتهم‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لطرد‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جماعيا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وأشار‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬تايمز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفضت‭ ‬بشدة‭ ‬تهجير‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬قسرا‭ ‬من‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬محاولات‭ ‬لنقل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬الدمار‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬نزوح‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬فإنه‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسميه‭ ‬الكثيرون‭ ‬النكبة‭ ‬الثانية،‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬غزة‭ ‬أرضا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

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