لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية تبحث عددا من المبادرات للتوازن بين الجنسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الرابع خلال العام الحالي، برئاسة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة من مختلف إدارات الوزارة.
وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها إطلاق مبادرة الحقيبة التدريبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووضع خطة
للدورات التوعوية في إطار تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين،
وبحث تطوير الأنظمة التحفيزية والتقييم المؤسسي الموجه لمنظمات المجتمع المدني لتتناسب مع أهداف اللجنة، وكذلك استثمار سجل العمل التطوعي وسجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية في قياس مساهمة المرأة.
وفي هذا السياق أشادت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بجهود أعضاء اللجنة ودعمهم المستمر لتنفيذ البرامج من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة حرص اللجنة على تبني المزيد من المبادرات الداعمة لتقدم المرأة ورفع إسهاماتها في مسيرة التنمية.
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