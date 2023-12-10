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لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية تبحث عددا من المبادرات للتوازن بين الجنسين

12/10/2023 8:04:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الرابع‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬برئاسة‭ ‬إيناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬الوزارة‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنها‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬الحقيبة‭ ‬التدريبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة
للدورات‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‮
‬وبحث‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬التحفيزية‭ ‬والتقييم‭ ‬المؤسسي‭ ‬الموجه‭ ‬لمنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة،‭ ‬وكذلك‭ ‬استثمار‭ ‬سجل‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وسجل‭ ‬قيد‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬مساهمة‭ ‬المرأة‭.‬‮

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أشادت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬ورفع‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭. ‬

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