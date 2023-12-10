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الشورى: البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة

12/10/2023 8:04:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬نهضة‭ ‬حقوقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬مستدامة،‭ ‬ترسّخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتحمي‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬للجميع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتلت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وأشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالته،‭ ‬بأن‭ ‬تبقى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬تحفظ‭ ‬الحقوق،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬وثوابت‭ ‬وطنية‭ ‬راسخة،‭ ‬تمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لإرث‭ ‬إنساني،‭ ‬وركائز‭ ‬صلبة‭ ‬نشأ‭ ‬عليها‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مساندة‭ ‬ودعمًا‭ ‬مشهودًا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الفاعل‭ ‬والمؤثر‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬القوانين‭ ‬النافذة،‭ ‬وسن‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المكانة‭ ‬الحقوقية‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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