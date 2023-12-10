الشورى: البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة، ترسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي الحريات الأساسية للجميع، وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وتلت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى في جلسة أمس بيان المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في يوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام.
وأشار المجلس إلى أنَّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، شكّل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان، تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته، بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق، وفق قواعد وثوابت وطنية راسخة، تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأ عليها شعب البحرين الوفي على مر السنين.
وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة، التي تعكس مساندة ودعمًا مشهودًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر.
كما أكد المجلس الاستمرار في أداء المسؤولية الوطنية، من خلال مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات التي تعزز المكانة الحقوقية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
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