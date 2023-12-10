الشورى يهنئ القيادة والمواطنين بمناسبة احتفالات العيد الوطني المجيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬قائد‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬والمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭. ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬السعيدة،‭ ‬التي‭ ‬تجسّد‭ ‬تاريخًا‭ ‬مضيئًا،‭ ‬وسجلًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬زاخرًا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬مستذكرا‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬واجبهم‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وإيثار‭. ‬داعيا‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬الله‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الوطن‭.‬

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