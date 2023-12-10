الشورى يهنئ القيادة والمواطنين بمناسبة احتفالات العيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ألقى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في جلسة أمس كلمة بمناسبة قرب احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
ورفع مجلس الشورى التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم قائد النهضة المباركة والمسيرة التنموية الشاملة، التي نشهدها في الوطن الغالي. وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبات الوطنية السعيدة، التي تجسّد تاريخًا مضيئًا، وسجلًا وطنيًا زاخرًا بالإنجازات والنجاحات التي تشهدها مملكة البحرين على الأصعدة كافة.
كما هنأ شعب البحرين الوفي، مستذكرا شهداء الواجب الوطني، الذين أدوا واجبهم تجاه الوطن بكل أمانة وإيثار. داعيا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان والازدهار على الوطن.
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