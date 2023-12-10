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الدرازي: خطوات مهمة اتخذتها البحرين في المجال الحقوقي أسهمت في تعزيز المكتسبات الوطنية

12/10/2023 8:04:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬‏العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للتذكير‭ ‬بالإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬اعتمدته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬1948،‭ ‬والذي‭ ‬تصادف‭ ‬ذكراه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الـ75،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الوثائق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬حقوق‭ ‬الفرد‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسه،‭ ‬أو‭ ‬لون‭ ‬بشرته،‭ ‬أو‭ ‬دينه،‭ ‬أو‭ ‬جنسيته،‭ ‬أو
أي‮
‬خصائص
أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحمايتها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬الدرازي‭ ‬الى‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬اولته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وسيادة‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭ ‬الذي‭ ‬نهض‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬وقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعدالة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

ونوّه‭ ‬الدرازي‭ ‬بالخطوات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬خطتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنموية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬في‭ ‬موادهما‭ ‬تضمّن‭ ‬كافة‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬المعروفة،‭ ‬حيث‭ ‬نصّا‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‭ ‬والصحافة‭ ‬والمرأة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬والحقوق‭.‬

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