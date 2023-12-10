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فعاليات وطنية تثمن الدور البارز لإدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية

12/10/2023 8:04:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تطوير منظومة العمل الأمني في مجال مكافحة الفساد أسهم في حماية الاقتصاد والحقوق

أكدت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تبوئها‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭
‬في‭
‬مؤشرات‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭
‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأساليب‭ ‬الناجحة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬منوهين‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬وما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭.‬


الزايد: البحرين شجعت المجتمع الدولي على مكافحة الفساد

نوهت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ترسيخ‭ ‬وإنفاذ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬متقدمة‭ ‬للحماية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وبالتعاون‭ ‬والتشارك‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتطبيقًا‭ ‬للتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬واتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

وأشادت‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتحقيق‭ ‬النزاهة‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وتعزيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

كما‭ ‬ثمنت‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذين‭ ‬اضطلعوا‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭. ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الوطنية‭ ‬والقيام‭ ‬بمسؤوليتهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬تعمل‭ ‬معه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬أيضاً‭ ‬تشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وهو‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


إبراهيم آل الشيخ: البحرين بيئة اقتصادية تتميز بشفافية وعوامل جذب استثمارية

أعرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬ومواجهة‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خصبة‭ ‬تحفّز‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬من‭ ‬شفافية‭ ‬وعوامل‭ ‬جذب‭ ‬استثمارية‭.‬

ونوه‭ ‬إبراهيم‭
‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬بمدى‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إداراتها‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬التواصل‭
‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬الفساد‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬المبلّغ‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬البلاغ‭ ‬بجدية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬حيال‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭
‬لها‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وسلامة‭ ‬الإجراءات‭.‬

مشيدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بدعم‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬وبدور‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لقضايا‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


الكواري: جهود مكافحة الفساد أسهمت في تبوئها تصنيفات عالمية

أكد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تبوؤها‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬حسب‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬كون‭ ‬الفساد‭ ‬شأنا‭ ‬دوليا‭ ‬تمس‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬والاقتصادات‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬منعه‭ ‬ومكافحته،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصديق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬الأساليب‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومنع‭ ‬الفساد‭ ‬ومكافحته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬وما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭.‬


المحميد: المملكة أدركت خطر الفساد على المجتمع فحققت الإنجازات

قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحتل‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬السلطات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وضمان‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

وقد‭ ‬حققت‭ ‬المملكة‭ ‬إنجازات‭ ‬متوالية‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد؛‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إدراكها‭ ‬لتأثيره‭ ‬وخطره‭ ‬اقتصادياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬وأمنياً‭ ‬وثقافياً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع؛‭ ‬متخذةً‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لمكافحته،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للجهات‭ ‬واللجان‭ ‬المختصة‭.‬

واختتم‭ ‬المحميد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬صياغة‭ ‬منظومة‭ ‬عصرية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭. ‬متوجها‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والأداء‭ ‬النوعي‭ ‬المتميز‭ ‬والمشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬الرائدة‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬حول‭ ‬مباشرة‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬284‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬15‭) ‬ملاحظة‭ ‬ذات‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬بشأن‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬


الخياط: جهود كبيرة لوزارة الداخلية في مواجهة جرائم الفساد

أشار‭ ‬عصام‭ ‬عيسى‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬ضد‭ ‬المتورطين‭ ‬فيها‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭.‬

وأشاد‭ ‬بتطور‭
‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والحقوق،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭.‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الفساد‭ ‬آفة‭ ‬تضرر‭ ‬بالمصالح‭ ‬الوطنية،‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬استئصالها‭ ‬من‭ ‬الجذور،‭ ‬وإصلاح‭ ‬مواطن‭ ‬الخلل،‭ ‬وبفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬،‭ ‬تحقق‭ ‬البحرين‭ ‬مراتب‭ ‬دولية‭ ‬متقدمة،‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬مدركات‭ ‬الفساد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفساد‭.‬

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