فعاليات وطنية تثمن الدور البارز لإدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تطوير منظومة العمل الأمني في مجال مكافحة الفساد أسهم في حماية الاقتصاد والحقوق
أكدت فعاليات وطنية أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد أسهم في تبوئها مراكز متقدمة
في
مؤشرات المنظمات الدولية وذلك بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيدين بجهود
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال العمل على تطوير الأساليب الناجحة لمكافحة الفساد، من خلال الأطر التشريعية والقانونية بالتعاون مع السلطة التشريعية، منوهين بتعزيز دور المجتمع البحريني في مكافحة الفساد وتوعيتهم من خلال جهود وزارة الداخلية والمتابعة الحثيثة من معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وما تزخر به من كوادر وطنية.
الزايد: البحرين شجعت المجتمع الدولي على مكافحة الفساد
نوهت المحامية دلال الزايد رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، في أن يتم ترسيخ وإنفاذ العمل على منظومة متكاملة متقدمة للحماية ومكافحة الفساد وبالتعاون والتشارك مع المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتطبيقًا للتشريعات الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشادت بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحفاظ على المال العام وتحقيق النزاهة والحماية من الفساد وفقًا للمعايير الدولية. وتعزيز وتشجيع الشراكة المجتمعية في هذا الشأن.
كما ثمنت جهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية الذين اضطلعوا بدورهم في هذا المجال بكفاءة وفعالية. وعلى الأخص الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على جهودهم الوطنية والقيام بمسؤوليتهم على المستوى الوطني، والذي تعمل معه مملكة البحرين على تعزيز سبل التعاون والذي يتضمن أيضاً تشجيع المجتمع للتعاون في مكافحة الفساد وهو سبيل تحقيق القانون والعدالة والإسهام في التنمية الوطنية في مملكة البحرين.
إبراهيم آل الشيخ: البحرين بيئة اقتصادية تتميز بشفافية وعوامل جذب استثمارية
أعرب إبراهيم آل الشيخ عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على التصدي ومواجهة قضايا الفساد في كل مواقع العمل، مما جعل مملكة البحرين بيئة اقتصادية خصبة تحفّز المستثمرين العالميين على الاستثمار فيها لما تتميز من شفافية وعوامل جذب استثمارية.
ونوه إبراهيم
آل الشيخ بمدى حرص وزارة الداخلية من خلال إداراتها الأمنية على نشر الثقافة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الفساد وذلك من خلال فتح مسارات التواصل
للإبلاغ عن كل ما يتعلق بقضايا الفساد مع الحرص على سرية المبلّغ والتعامل مع البلاغ بجدية واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال المتورطين في مثل هذه القضايا التي
لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسلامة الإجراءات.
مشيدا في هذا الصدد بدعم معالي وزير الداخلية لهذا التوجه الحضاري وبدور الأجهزة الأمنية في التصدي لقضايا الفساد في مملكة البحرين.
الكواري: جهود مكافحة الفساد أسهمت في تبوئها تصنيفات عالمية
أكد النائب نجيب الكواري أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاقتصادية، أسهم في تبوؤها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات حسب تصنيف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية كون الفساد شأنا دوليا تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يؤكد أهمية التعاون الدولي على منعه ومكافحته، لافتاً إلى أن تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2010 يعكس التزام بمملكة البحرين في مكافحة الفساد ضمن المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقال النائب الكواري إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعمل في إطار تطوير الأساليب لمكافحة الفساد، ومنع الفساد ومكافحته من خلال الأطر التشريعية والقانونية بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتعزيز دور المجتمع البحريني في مكافحة الفساد وتوعيتهم من خلال جهود وزارة الداخلية والمتابعة الحثيثة من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وما تزخر به من كوادر وطنية.
المحميد: المملكة أدركت خطر الفساد على المجتمع فحققت الإنجازات
قال الإعلامي محميد المحميد إن موضوع مكافحة الفساد في مملكة البحرين يحتل أولوية قصوى لدى كل السلطات والمؤسسات، حرصا على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص، وحماية المال العام، وضمان حسن سير العمل الحكومي.
وقد حققت المملكة إنجازات متوالية في جانب مكافحة الفساد؛ انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً في أي مجتمع؛ متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة.
واختتم المحميد: «لقد تمكنت مملكة البحرين، وبفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من صياغة منظومة عصرية لمكافحة الفساد. متوجها بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على الجهود المستمرة والأداء النوعي المتميز والمشاريع الحيوية الرائدة والإجراءات المتطورة في مكافحة الفساد، وما تم الإشارة إليه حول مباشرة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، 284 قضية من بينها (15) ملاحظة ذات شبهة جنائية واردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
الخياط: جهود كبيرة لوزارة الداخلية في مواجهة جرائم الفساد
أشار عصام عيسى الخياط أن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد عبر مختلف الأجهزة الأمنية، تسعى إلى مكافحة جرائم الفساد من خلال اتخاذ الإجراءات ضد المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
وأشاد بتطور
المنظومة الأمنية في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال ما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني، والحقوق، وتعزيز الشفافية.وحيث إن الفساد آفة تضرر بالمصالح الوطنية، يتطلب الأمر استئصالها من الجذور، وإصلاح مواطن الخلل، وبفضل الجهود الحثيثة ، تحقق البحرين مراتب دولية متقدمة، في مؤشرات مدركات الفساد، الأمر الذي يعكس جهود وزارة الداخلية في الحد والسيطرة على الجرائم المتعلقة بالفساد.
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