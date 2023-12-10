د. الشيخة رنا تبحث تعزيز التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن المعهد حريصٌ على تعزيز التعاون الثنائي مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، نظرًا لوجود العديد من المرئيات المشتركة فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على هامش أعمال المؤتمر الدولي المشترك ما بين منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا)، تحت عنوان السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أقيم في الفترة بين 7 و10 ديسمبر الجاري، بتنظيم واستضافة من الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وقالت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إنّ استمرارية المعهد في تعزيز شراكاته مع المعاهد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومواصلته في توحيد الجهود المشتركة، يرمي إلى بناء منظومة عمل موحّدة أساسها دعم مسارات التنمية في شتّى المجالات من خلال مواصلة الاستثمار في الكوادر المؤسسية ومواصلة تعزيز مهاراتها وخبراتها.
كلمات دالة
MENAFN10122023000055011008ID1107567250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.