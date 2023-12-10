د. الشيخة رنا تبحث تعزيز التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬الدكتورة‭ ‬شريفة‭ ‬شريف،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬القومي‭ ‬للحوكمة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬منظمة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لبحوث‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ (‬مينابار‭)‬،‭ ‬ورابطة‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬أميبا‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬السياسات‭ ‬والحوكمة‭ ‬والقيادة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و10‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بتنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إنّ‭ ‬استمرارية‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬المعاهد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومواصلته‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة،‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬موحّدة‭ ‬أساسها‭ ‬دعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤسسية‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتها‭ ‬وخبراتها‭.‬

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