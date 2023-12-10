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الصيرفي: تعديل قانون السياحة يسهم في استقطاب المستثمرين

12/10/2023 8:04:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2023م‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1986م‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإعلام‭ ‬الحكومة‭ ‬بذلك،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬صلاحية‭ ‬فرض‭ ‬جزاءات‭ ‬إدارية‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1986م‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬لأحكامه،‭ ‬كذلك‭ ‬منح‭ ‬المرسوم‭ ‬الصلاحية‭ ‬لنشر‭ ‬بيان‭ ‬بالمخالفة‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬وقوعها،‭ ‬وحدد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬عند‭ ‬ارتكابها‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية‭.‬

وأشار‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الوارد‭ ‬ينظم‭ ‬عملية‭ ‬التظلم‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر،‭ ‬كما‭ ‬عدل‭ ‬الغرامات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬وجاء‭ ‬لتنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بشكل‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬المستمرة‭ ‬للتطوير،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬سياحية‭ ‬موثوقة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬سدّ‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬خلو‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتدرجة،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تضرّ‭ ‬بقواعد‭ ‬السياحة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتضرّ‭ ‬بسمعتها‭. ‬

وأكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬خلال‭ ‬مداخلتها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬جاء‭ ‬لسد‭ ‬ثغرة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السابق،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإصدار‭ ‬القرارات،‭ ‬فإن‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬وتكون‭ ‬التظلمات‭ ‬أمام‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬أتى‭ ‬لسد‭ ‬ثغرة‭ ‬وهي‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتعطي‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية،‭ ‬فإن‭ ‬هنالك‭ ‬أيضًا‭ ‬تدرجا‭ ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬المائتي‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجزاءات‭ ‬الجنائية‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬مع‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬بخصوص‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤشرات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬2022‭ - ‬2026،‭ ‬ووضع‭ ‬هدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬4‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ببلوغ‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬تمنح‭ ‬الحق‭ ‬بعدم‭ ‬النشر‭ ‬وإعطاء‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬المرونة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬تمنحهم‭ ‬الأريحية‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬مرن،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬لما‭ ‬شهده‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬منذ‭ ‬توليها‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬بمساعيها‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المهم،‭ ‬وان‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬السياحي‭ ‬مؤخرًا‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬محظوظون‭ ‬بأن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬مجتمع‭ ‬حاضن‭ ‬للسياحة‭ ‬بطبيعته‭ ‬وأخلاقه‭ ‬وكرمه‭ ‬وضيافته‭ ‬للجميع‭ ‬خصوصًا‭ ‬الإخوة‭ ‬الاشقاء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬وهذا‭ ‬العنصر‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ترويج‭ ‬السياحة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬سيحافظ‭ ‬على‭ ‬السمعة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بسد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي،‭ ‬وسيسهم‭ ‬المرسوم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وجعله‭ ‬أهم‭ ‬الروافد‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وقد‭ ‬ارتكزت‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الدخول‭ ‬والجذب‭ ‬السياحي‭ ‬والتسويق‭ ‬والترويج‭ ‬والإقامة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وهنالك‭ ‬اتفاقيات‭ ‬سياحية‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مكتب‭ ‬سياحي‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القادمين‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬بنسبة‭ ‬158‭% ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬القادمين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬102‭%‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واحدة،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬يأتي‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬المكتسبات،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هنالك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استبانة‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬يعالج‭ ‬كل‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بطبيعتها‭ ‬جاذبة‭ ‬للسياحة‭ ‬وبرحابة‭ ‬وأخلاق‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬لضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬بشهادة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وحتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬ونحن‭ ‬مع‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬والغرامات‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المخالفة‭ ‬وتنظيم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬جاء‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المخالفين‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مخالفات‭ ‬السياحة‭ ‬خصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياحة‭ ‬العلاجية،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬نؤثر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وسمعته‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬مخالفات‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭ ‬إنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجزاءات‭ ‬والعقوبات‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مبالغة‭ ‬في‭ ‬العقوبات،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬العقوبات‭ ‬رادعة‭ ‬لأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسمعة‭ ‬المملكة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬العقوبات‭ ‬ونشر‭ ‬المخالفات‭ ‬لردع‭ ‬المخالفين‭ ‬وحماية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬المتلاعبين‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يعترفون‭ ‬بأعراف‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬فأننا‭ ‬نرجو‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المخالفات‭ ‬لأن‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬يعتبر‭ ‬قطاع‭ ‬حساس‭ ‬ومهم،‭ ‬والسوق‭ ‬حساس‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬الإساءة‭ ‬له‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الروافد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المهمة،‭ ‬ولكن‭ ‬لدي‭ ‬تساؤل‭: ‬أين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬عن‭ ‬جزر‭ ‬حوار؟‭ ‬نحن‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بها‭ ‬تجارة‭ ‬حرة،‭ ‬ويجب‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭.‬

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