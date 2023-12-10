وزيرة الإسكان: مستعدون لتلبية طلبات قوائم الانتظار خلال أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬نداءً‭ ‬بالاسم‭ ‬وأخذ‭ ‬الرأي‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬أية‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وأوضحت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ -‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬الجلسة‭ ‬أمس‭- ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وضع‭ ‬البرامج‭ ‬لتسريع‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬والمناسب،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬والتجارب‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬التقليدية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬بالسرعة‭ ‬التي‭ ‬يتطلعون‭ ‬إليها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬إسكانية‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬للأربعة‭ ‬أعوام‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬محاور،‭ ‬أولها‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬تمويلات‭ ‬سريعة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الأفراد،‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬تفصيلية‭ ‬لتقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬واستكمال‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬الخمس‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا،‭ ‬والكثير‭ ‬منها‭ ‬تم‭ ‬الانتقال‭ ‬إليه‭ ‬بالفعل‭.‬





وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الرديفة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إضافته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويلقى‭ ‬إقبالا‭ ‬متسارعًا،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬استفادوا‭ ‬وبالأخص‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار،‭ ‬إذ‭ ‬استفاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭% ‬منهم‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للتكفل‭ ‬بسداد‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المعاملة‭ ‬العادلة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬8،‭ ‬والتمويلات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬هنالك‭ ‬تنسيق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وسيظهر‭ ‬أثرها‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬لبناء‭ ‬131‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬كلفتها‭ ‬98‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وستكون‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وتتجاوز‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬تجاوبا‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومساعدة‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بمرونة‭ ‬عالية‭ ‬وبالسرعة‭ ‬اللازمة‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بحيث‭ ‬تشمل‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬مضافًا‭ ‬عليه‭ ‬العلاوات‭ ‬الثابتة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬الخيار‭ ‬للمواطنين‭ ‬لاحتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحسب‭ ‬رغبتهم‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬استحقاق‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للدخل‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬بدلاً‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬دينار،‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬فأصبحت‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬ربع‭ ‬الدخل‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬محدداً‭ ‬بقيمة‭ ‬ثابتة‭.‬

وتمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭. ‬وأشارت‭ ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬مقررة‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يعطي‭ ‬المرونة‭ ‬الكافية‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لتنويع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬أشكالاً‭ ‬مختلفة‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬التأجير،‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬شراء،‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬ترميم‭ ‬مسكن،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يعطي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬صلاحية‭ ‬إضافية‭ ‬باستحداث‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬بقرارات‭ ‬وزارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬واختيار‭ ‬سبل‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬لتطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬فورية‭ ‬دون‭ ‬قوائم‭ ‬انتظار‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬صغيرة‭ ‬جدًا،‭ ‬وهي‭ ‬3‭ ‬تعديلات،‭ ‬هي‭: ‬إضافة‭ ‬تعريف‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬وذلك‭ ‬اتساقًا‭ ‬مع‭ ‬الدستور،‭ ‬إضافة‭ ‬موضوع‭ ‬القسيمة‭ ‬السكنية،‭ ‬وإضافة‭ ‬منح‭ ‬حرية‭ ‬لوزير‭ ‬الإسكان‭ ‬لإضافة‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ذكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬جهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري،‭ ‬وباركت‭ ‬سموها‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مساكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬عبرت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬وتوسعة‭ ‬التفويض‭ ‬التشريعي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬بإدراج‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ونشيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬ساندت‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬خصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأرامل‭ ‬والمطلقات‭ ‬والعزباء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وقروض‭ ‬البناء‭ ‬والترميم‭ ‬وتوزيع‭ ‬القسائم‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬تستغل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعض‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لمسنا‭ ‬جميعًا‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬خلال‭ ‬الـ22‭ ‬سنة‭ ‬الماضية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬مشروعا‭ ‬لتوفير‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬واليوم‭ ‬نحن‭ ‬ننعم‭ ‬بمنظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقانونية‭ ‬تحفظ‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

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