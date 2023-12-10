Monday, 11 December 2023 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المبرّة الخليفية تحتفي بالعيد الوطني المجيد

12/10/2023 8:04:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبّرة‭ ‬الخليفية‭ ‬احتفالا‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬يتقدمهم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والوزير‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والرعاة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المؤسسة‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬وعن‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية،‭ ‬أرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعبًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬انضمامها‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كدولة‭ ‬كاملة‭ ‬العضوية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬بلادنا،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والمسابقات‭ ‬الثقافية،‭ ‬تخللها‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬نظير‭ ‬تعاونهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬المؤسسة‭. ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬ممن‭ ‬أكملوا‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬وأكثر‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المؤسسة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬طلبة‭ ‬وخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬رايات‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والدراسية‭ ‬وشاركوا‭ ‬الحضور‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭. ‬وشارك‭ ‬منتسبو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفنانين‭ ‬لوحاتهم‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬للوطن‭ ‬واحتفالهم‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬المنهج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يدرس‮»‬‭ ‬للدكتورة‭ ‬خولة‭ ‬فؤاد‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10122023000055011008ID1107567247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث