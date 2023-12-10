المبرّة الخليفية تحتفي بالعيد الوطني المجيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬وعن‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية،‭ ‬أرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعبًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬انضمامها‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كدولة‭ ‬كاملة‭ ‬العضوية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬بلادنا،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والمسابقات‭ ‬الثقافية،‭ ‬تخللها‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬نظير‭ ‬تعاونهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬المؤسسة‭. ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬ممن‭ ‬أكملوا‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬وأكثر‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المؤسسة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬طلبة‭ ‬وخريجي‭ ‬برنامج‭ ‬رايات‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والدراسية‭ ‬وشاركوا‭ ‬الحضور‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭. ‬وشارك‭ ‬منتسبو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفنانين‭ ‬لوحاتهم‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬للوطن‭ ‬واحتفالهم‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬المنهج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يدرس‮»‬‭ ‬للدكتورة‭ ‬خولة‭ ‬فؤاد‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭.‬

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