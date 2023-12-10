المبرّة الخليفية تحتفي بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت مؤسسة المبّرة الخليفية احتفالا بمناسبة العيد الوطني المجيد بحضور أعضاء مجلس الأمناء يتقدمهم سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة والوزير أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والرعاة ومجموعة من منتسبي المؤسسة.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّحت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المبرّة الخليفية بقولها: «بالأصالة عن نفسي وعن جميع منتسبي مؤسسة المبرّة الخليفية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى مملكة البحرين حكومةً وشعبًا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، سائلين المولى عزّ وجل أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل العهد الزاهر لجلالته».
وتضمنت الفعالية السنوية العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الثقافية، تخللها حفل تكريم للجهات الداعمة نظير تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في نجاح مبادرات المؤسسة. وتم تكريم الموظفين ممن أكملوا 5 أعوام وأكثر في خدمة المؤسسة، علاوة على استعراض طلبة وخريجي برنامج رايات للمنح الدراسية إنجازاتهم المهنية والدراسية وشاركوا الحضور خططهم المستقبلية لهذه المشاريع. وشارك منتسبو المؤسسة الفنانين لوحاتهم الفنية التي تعبر عن حبهم للوطن واحتفالهم باليوم الوطني المجيد، وشهد الحفل توقيع كتاب «المنهج الذي لا يدرس» للدكتورة خولة فؤاد وتم توزيع الكتاب على جميع الحضور.
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