بحضور شعبي مميز وبشراكة مجتمعية واسعة..المحرق تحتفل بالأعياد الوطنية المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تشهد‭ ‬أعراسا‭ ‬وطنية‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬باسم‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬والأفراح‭ ‬الوطنية‭.‬

نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬يهنئ‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة

وأكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الشعبية‭ ‬هي‭ ‬امتداد‭ ‬لأعراسنا‭ ‬الوطنية‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬رافعا‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬وخاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬باسم‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬العظيمة‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬الكرام‭. ‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أننا‭ ‬وفي‭ ‬غمرة‭ ‬احتفالاتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لم‭ ‬نغفل‭ ‬أو‭ ‬ننسى‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الوطنية‭ ‬والفداء‭ ‬للوطن‭ ‬والولاء‭ ‬لقيادته‭ ‬حاملين‭ ‬نداء‭ ‬العروبة‭ ‬والإسلام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬والساحات‭.‬

وألقى‭ ‬فواز‭ ‬يوسف‭ ‬العبدالله‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمتابعة‭ ‬كلمة‭ ‬المحافظة‭ ‬عبر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬شراكتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأنشطة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مستمرة‭ ‬بكل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬عبر‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتنوعة‭.‬

وتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتفال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬ومنها‭ ‬استعراض‭ ‬لفرقة‭ ‬الخيالة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وعروض‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬والفرق‭ ‬الشعبية،‭ ‬وقصائد‭ ‬شعرية‭ ‬وعرض‭ ‬منتجات‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬واختتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالمسابقات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتراثية‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬للأطفال‭.‬

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