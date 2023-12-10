بحضور شعبي مميز وبشراكة مجتمعية واسعة..المحرق تحتفل بالأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، نظمت محافظة المحرق احتفالا وطنيا بمنطقة ديار المحرق وتحديد بالسوق التايلاندي برعاية مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي وحضور نائب محافظ محافظة المحرق العميد عبدالله بن خليفة الجيران ووسط مشاركة واسعة وحضور شعبي من الأهالي والمقيمين وزوار المملكة.
وبهذه المناسبة الوطنية رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن كل مدن وقرى محافظة المحرق تشهد أعراسا وطنية احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من المواطنين والمقيمين، داعيا المولى العلي القدير باسم كل أهالي المحرق أن يديم هذه الاحتفالات والأفراح الوطنية.
نائب المحافظ يهنئ بمناسبة يوم الشرطة
وأكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ المحرق أن مثل هذه الاحتفالات الشعبية هي امتداد لأعراسنا الوطنية والنجاحات المتعاقبة على كل الأصعدة، رافعا التهاني والتبريكات إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكل منتسبي الوزارة وخاصة بمناسبة يوم شرطة البحرين، معربا باسم أهالي المحافظة عن بالغ الشكر والتقدير على الجهود العظيمة المبذولة في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطنين الكرام.
وأكد المحافظ أننا وفي غمرة احتفالاتنا الوطنية لم نغفل أو ننسى شهداء الوطن الأبرار من رجال قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين سطروا أروع صور الوطنية والفداء للوطن والولاء لقيادته حاملين نداء العروبة والإسلام في مختلف الميادين والساحات.
وألقى فواز يوسف العبدالله مدير إدارة المعلومات والمتابعة كلمة المحافظة عبر من خلالها عن الشكر والتقدير لكل الأهالي على شراكتهم الفعالة وتعاونهم الدائم مع المحافظة في إنجاح البرامج والفعاليات والأنشطة، مؤكدا أن الاحتفالات الوطنية بمحافظة المحرق مستمرة بكل المدن والقرى طوال شهر ديسمبر عبر المجالس الأهلية والفعاليات المتنوعة.
وتضمن برنامج الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة ومنها استعراض لفرقة الخيالة التابعة لوزارة الداخلية، وعروض لطلبة المدارس، والفرق الشعبية، وقصائد شعرية وعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، واختتم الاحتفال بالمسابقات الوطنية والتراثية التي خصصت للأطفال.
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