وزير الدفاع يستقبل القائم بأعمال السفارة العراقية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، عبدالسلام صدام محيسن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق الشقيقة لدى مملكة البحرين، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري.
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