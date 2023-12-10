بكلفة 7 ملايين ديـنار.. مدينة سلمان تحتضن المركز الصحي الأكبر محليا

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- Akhbar Al Khaleej) رئيس الأعلى للصحة يضع حجر الأسـاس لمركز حسين يتيم الصحي
كتبت: مروة أحمد
حضَرَ الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة صباح الأحد لوضع حجر الأسـاس الرسمي للمركز الصحي الأكبر في البحرين من ناحية الخدمات والبناء وهو مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية وذلك بحضور د. جليلة السيّد وزيرة الصحة إلى جانب د. أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهـرا» وعلي حسين يتيم رئيس مجلس إدارة شركة علي ومحمد يتيم، ومحمد حسين يتيم نائـب رئيس مجلس إدارة شركة علي ومحمد يتيم وروّاد آخرين من عائلة يتيم.
وتقدّم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجزيل الشكر والتقدير لشركة علي ومحمد يتيم على هذا العطاء النبيل، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في ظل المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفي إطار حرصها على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، وخاصة المبادرات الداعمة للخدمات التي يتردد عليها المراجعون بشكل يومي من خلال مرافق الرعاية الصحية الأولية.
وأضـاف في حواره مع الصحافة بأن مركز حسين علي يتيم الصحي يعتبر من أكبـر المراكز الصحيّة في البحرين، وسيساهم هذا المركز في تغطية الاحتياجات الصحيّة لأبنـاء المنطقة لمدّة تتجاوز الخمس سنوات، وإن دعـت الحاجة إلى بناء مركز صحي آخر أو مستشفى فقد تم تخصيص أراضٍ للخدمـات الصحيّة مُتاحة بحسب الحـاجة.
وحول ملف التـأمين الصحي أشـار الفريق طبيب إلى أنه سيخدم المنظومة الصحيّة بشكل كامل عن طريق رفع سقف التكاتف ما بين القطاعين الخاص والعام، كما ونوّه إلى أن التـأمين الصحي سيهتم في مسألة الوقـاية التي من شـأنها أن تخفف من أعبـاء العلاج خصوصًا في ظل انتشار الأمراض المزمنة والتي أعتبرها مُكلفةً للدولة مثل مرض السمنة.
ومن هذا المنطلق أوضـح بأنه سيسهم التأمين الصحي في تقديم التوعية والعلاج والرعاية إلى جانب دراسة النشاط البدني وبالتعاون مع القطاعين لتحقيق الوقـاية.
وأكدت وزيـرة الصحة خلال تواجدها على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مساعي وجهود التنمية المستدامة، وبالأخص في القطاع الصحي، والجهود التي تبذلها شركة علي ومحمد يتيم على وجه الخصوص في ترسيخ التكافل المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تقدمت الشركة بتبرع سخي لإنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي بمدينة سلمان.
وفي حديثه مع الصحافة أكد محمد حسين يتيم نائـب رئيس مجلس إدارة شركة علي ومحمد يتيم أن الوجيه المرحوم والده حسين يتيم كان مولعًا بالقطاع الصحي من جانب وبالمنطقة الشمالية من جانب آخر ومن هذا المنطلق تمت المساهمة في بناء مشروع صحي وبالتعاون مع وزارة الصحة وذلك خدمةً لأهالي المنطقة.
ونوّه إلى أن المشروع سيستغرق سنتين من العمل ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه للصحة خلال العام 2026 بميزانية وصلت إلى نحو 7 ملايين دينار حيث تبرعّت الشركة بـ 4 ملايين للمشروع.
وتبلغ مساحة العقار حوالي 14 ألف متر مربع بمساحة بناء تصل إلى 12 ألف متر مربع ليخدم حوالي 31 ألف مواطن ومقيم من مدينة سلمان، ويحتوي المركز على حوالي 200 موقف سيارة، ويتكوّن الدور الأرضي من المركز من 7 أقسام منها الاستقبال وقاعة الانتظار، وقسم الطوارئ والمعالجة، حوالي 15 عيادة استشارية، إلى جانب الإدارة والمختبر، والصيدلية، وقسم الأشعة.
ويتكوّن الدور الأول من المركز الصحي من قسم مخصص للعلاج الطبيعي، والعيادات الاستشارية وقسم مخصص لرعاية الطفل والأمومة، والدور الثاني يحتوي على قاعة انتظار وعيادات طب اسنان والإدارة.
كما ويعتبر المركز صديقًا للبيئة حيث تم اعتماد تصاميم تساهم في الإضاءة الطبيعية في المركز والاعتماد على انارة اشعة الشمس والحرص على المحافظة على خصوصية المريض من جانب آخر، ويتمتع المركز بمجموعة خدمات نوعية سيتم توفيرها لأهالي مدينة سلمان والمنطقة وسيفتح أبوابه من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً وإن دعت الحاجة سيتم تمديده حتى 24 ساعة.
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