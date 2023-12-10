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بكلفة 7 ملايين ديـنار.. مدينة سلمان تحتضن المركز الصحي الأكبر محليا

12/10/2023 8:04:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئيس الأعلى للصحة يضع حجر الأسـاس لمركز حسين يتيم الصحي

كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

حضَرَ‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬لوضع‭ ‬حجر‭ ‬الأسـاس‭ ‬الرسمي‭ ‬للمركز‭ ‬الصحي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الخدمات‭ ‬والبناء‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬جليلة‭ ‬السيّد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهـرا‮»‬‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم،‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬نائـب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم‭ ‬وروّاد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬يتيم‭.‬

وتقدّم‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العطاء‭ ‬النبيل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركة،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬وعلاجية‭ ‬للمرضى،‭ ‬وخاصة‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتردد‭ ‬عليها‭ ‬المراجعون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭.‬

وأضـاف‭ ‬في‭ ‬حواره‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبـر‭ ‬المراكز‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيساهم‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الصحيّة‭ ‬لأبنـاء‭ ‬المنطقة‭ ‬لمدّة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وإن‭ ‬دعـت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬أراضٍ‭ ‬للخدمـات‭ ‬الصحيّة‭ ‬مُتاحة‭ ‬بحسب‭ ‬الحـاجة‭.‬

وحول‭ ‬ملف‭ ‬التـأمين‭ ‬الصحي‭ ‬أشـار‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيخدم‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحيّة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬التكاتف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬كما‭ ‬ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التـأمين‭ ‬الصحي‭ ‬سيهتم‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الوقـاية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬أعبـاء‭ ‬العلاج‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والتي‭ ‬أعتبرها‭ ‬مُكلفةً‭ ‬للدولة‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬السمنة‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أوضـح‭ ‬بأنه‭ ‬سيسهم‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التوعية‭ ‬والعلاج‭ ‬والرعاية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دراسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الوقـاية‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيـرة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬تواجدها‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬وجهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التكافل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬بتبرع‭ ‬سخي‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬نائـب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم‭ ‬أن‭ ‬الوجيه‭ ‬المرحوم‭ ‬والده‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬كان‭ ‬مولعًا‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وبالمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تمت‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬صحي‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وذلك‭ ‬خدمةً‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقة‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سيستغرق‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬وتسليمه‭ ‬للصحة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2026‭ ‬بميزانية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬حيث‭ ‬تبرعّت‭ ‬الشركة‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬للمشروع‭.‬

وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬العقار‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بمساحة‭ ‬بناء‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ليخدم‭ ‬حوالي‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ويحتوي‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬موقف‭ ‬سيارة،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬الدور‭ ‬الأرضي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أقسام‭ ‬منها‭ ‬الاستقبال‭ ‬وقاعة‭ ‬الانتظار،‭ ‬وقسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬والمعالجة،‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬عيادة‭ ‬استشارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإدارة‭ ‬والمختبر،‭ ‬والصيدلية،‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭.‬

ويتكوّن‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬مخصص‭ ‬للعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬والعيادات‭ ‬الاستشارية‭ ‬وقسم‭ ‬مخصص‭ ‬لرعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة،‭ ‬والدور‭ ‬الثاني‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬انتظار‭ ‬وعيادات‭ ‬طب‭ ‬اسنان‭ ‬والإدارة‭.‬

كما‭ ‬ويعتبر‭ ‬المركز‭ ‬صديقًا‭ ‬للبيئة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬تصاميم‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الإضاءة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬انارة‭ ‬اشعة‭ ‬الشمس‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ويتمتع‭ ‬المركز‭ ‬بمجموعة‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬سيتم‭ ‬توفيرها‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬والمنطقة‭ ‬وسيفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬وإن‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬سيتم‭ ‬تمديده‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

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