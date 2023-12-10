بن هندي يستقبل رئيس ((الجزيرة الثقافي)) ويطلع على مراحل إعادة تأهيل المركز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشئون الشباب والرياضة، الوجيه خالد بن راشد الزياني الرئيس الفخري لمركز الجزيرة الثقافي ورئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بافتتاح مبنى مقر المركز بعراد ومهرجان الراحل سعد الجزاف الثقافي الأول، بحضور محمد الجزاف رئيس مجلس الادارة والدكتور حسن بن إبراهيم كمال رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة المالية بالمركز واحمد الجزاف الرئيس التنفيذي لحفل الافتتاح.
وقام الوجيه خالد الزياني بعرض التقرير الخاص بمشروع اعادة تأهيل المركز والذي يأتي ضمن توجهات جلالة الملك المعظم في احياء المباني الاثرية والقصور والبيوت الثقافية في المحرق.
وأثنى بن هندي على الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة في الارتقاء بمنظومة العمل في المسرح مؤكدا ان هذا المسرح يعد احدى البصمات البارزة في الحركة المسرحية في المملكة ويحظى باهتمام ورعاية كبيرة عطفا على رفده الحركة المسرحية بالعيد من المواهب.
وأعرب بن هندي عن شكره لمجلس ادارة واعضاء مركز الجزيرة على جهودهم الكبيرة في اعادة احياء نشاط هذا الصرح الثقافي التاريخي العتيد الذي مضى على نشاطه الثقافي أكثر من 50 عاما.
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