بن هندي يستقبل رئيس ((الجزيرة الثقافي)) ويطلع على مراحل إعادة تأهيل المركز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬بعرض‭ ‬التقرير‭ ‬الخاص‭ ‬بمشروع‭ ‬اعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المركز‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬المباني‭ ‬الاثرية‭ ‬والقصور‭ ‬والبيوت‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭.‬

وأثنى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬يعد‭ ‬احدى‭ ‬البصمات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬رفده‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬بالعيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭.‬

وأعرب‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمجلس‭ ‬ادارة‭ ‬واعضاء‭ ‬مركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬احياء‭ ‬نشاط‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الثقافي‭ ‬التاريخي‭ ‬العتيد‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬نشاطه‭ ‬الثقافي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭.‬

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