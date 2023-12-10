Monday, 11 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن هندي يستقبل رئيس ((الجزيرة الثقافي)) ويطلع على مراحل إعادة تأهيل المركز

12/10/2023 8:04:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشئون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لمركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬الثقافي‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬بعراد‭ ‬ومهرجان‭ ‬الراحل‭ ‬سعد‭ ‬الجزاف‭ ‬الثقافي‭ ‬الأول،‭ ‬بحضور‭ ‬محمد‭ ‬الجزاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالمركز‭ ‬واحمد‭ ‬الجزاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

وقام‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬بعرض‭ ‬التقرير‭ ‬الخاص‭ ‬بمشروع‭ ‬اعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المركز‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬المباني‭ ‬الاثرية‭ ‬والقصور‭ ‬والبيوت‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭.‬

وأثنى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬يعد‭ ‬احدى‭ ‬البصمات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬رفده‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬بالعيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭.‬

وأعرب‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمجلس‭ ‬ادارة‭ ‬واعضاء‭ ‬مركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬احياء‭ ‬نشاط‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الثقافي‭ ‬التاريخي‭ ‬العتيد‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬نشاطه‭ ‬الثقافي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10122023000055011008ID1107567243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث