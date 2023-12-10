هيئة مكتب مجلس النواب تهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفعت هيئة مكتب مجلس النواب أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، في عهد المؤسس أحمد الفاتح، كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم.
كما تقدمت هيئة المكتب بخالص التهاني إلى شعب مملكة البحرين، بهذه المناسبة الوطنية، ومشيدة بالإنجازات المتميزة والجهود المخلصة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
معربة هيئة المكتب عن بالغ الفخر والاعتزاز، بشهداء الواجب الوطني من الرجال البواسل، وتضحياتهم الخالدة، ومؤكدة الدعم النيابي المستمر لرعاية أسرة الشهداء الأبرار، سائلة الله عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، وجهت هيئة مكتب مجلس النواب تحية شكر وتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإلى منتسبي وزارة الداخلية كافة، على جهودهم الوطنية وكفاءتهم العالية، من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية وتعزيز المكتسبات والمقدرات.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد أمس الأحد، برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
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