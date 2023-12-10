هيئة مكتب مجلس النواب تهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تقدمت‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومشيدة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬والجهود‭ ‬المخلصة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

معربة‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل،‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬الخالدة،‭ ‬ومؤكدة‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬المستمر‭ ‬لرعاية‭ ‬أسرة‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وجهت‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كافة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الوطنية‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬العالية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمقدرات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬النيابية،‭ ‬وإقرار‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬المقبلة‭.‬

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