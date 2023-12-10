رئيس الأمن العام يستقبل المستشار توني بايلز بمناسبة انتهاء فترة عمله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام توني بايلز المستشار بالإدارة العامة للدفاع المدني وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره للجهود التي قام بها المستشار توني بايلز وإسهاماته المتميزة في تطوير منظومة العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني لتحقيق السلامة العامة، متمنيا للمستشار التوفيق والنجاح.
حضر اللقاء العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
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