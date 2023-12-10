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رئيس الأمن العام يستقبل المستشار توني بايلز بمناسبة انتهاء فترة عمله

12/10/2023 8:04:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬توني‭ ‬بايلز‭ ‬المستشار‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المستشار‭ ‬توني‭ ‬بايلز‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمستشار‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬العميد‭ ‬ركن‭ ‬طيار‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الكبيسي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭.‬

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