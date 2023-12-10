مطالبة بتطوير شامل لحديقة سافرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودعا‭ ‬الزعبي‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬للحديقة‭ ‬وتطوير‭ ‬الملعب‭ ‬وصيانة‭ ‬واستبدال‭ ‬الإنارة،‭ ‬وصيانة‭ ‬دورات‭ ‬المياه،‭ ‬وتطوير‭ ‬أرضية‭ ‬الحديقة‭ ‬وزراعتها‭ ‬بالمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والأشجار،‭ ‬وتبديل‭ ‬الكراسي‭ ‬وإضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬الأطفال‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لتكون‭ ‬حديقة‭ ‬نموذجية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وردتنا‭ ‬مطالبات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬لتطوير‭ ‬الحديقة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬وضعها‭ ‬أصبح‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة،‭ ‬لاسيما‭ ‬وانها‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يتجه‭ ‬اليه‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬والإجازات‭ ‬والأيام‭ ‬العادية‭ ‬لقضاء‭ ‬أوقات‭ ‬الفراغ‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالمناسبات‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لأطفالهم‭ ‬لقضاء‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والمتعة‭ ‬برفقة‭ ‬الألعاب‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أن‭ ‬إهمال‭ ‬وصيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬يفقدها‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيمت‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬وهو‭ ‬توفير‭ ‬المتنفس‭ ‬للزوار‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار،‭ ‬متمنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ان‭ ‬تلقى‭ ‬المطالبات‭ ‬صدى‭ ‬إيجابيا‭ ‬بضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬الحديقة‭.‬

وأوضح‭ ‬الزعبي‭ ‬انه‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬برفقة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬ونواقص‭ ‬الحديقة‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬انها‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شامل‭ ‬وحتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬او‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الملاحظات‭ ‬والشكاوى،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬الزعبي‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬بتطوير‭ ‬الحديقة‭ ‬وانه‭ ‬يدعو‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬الى‭ ‬البدء‭ ‬بالأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭.‬

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