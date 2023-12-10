مطالبة بتطوير شامل لحديقة سافرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد ممثل الدائرة التاسعة حمد الزعبي ان حديقة سافرة بحاجة إلى عمل تطوير شامل حيث تعد هذه الحديقة المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة.
ودعا الزعبي الجهات المختصة الى تطوير شامل للحديقة وتطوير الملعب وصيانة واستبدال الإنارة، وصيانة دورات المياه، وتطوير أرضية الحديقة وزراعتها بالمسطحات الخضراء والأشجار، وتبديل الكراسي وإضافة ألعاب الأطفال وتأهيلها لتكون حديقة نموذجية.
وأضاف: «لقد وردتنا مطالبات كثيرة من قبل الأهالي لتطوير الحديقة، حيث أن وضعها أصبح بحاجة ماسة إلى أعمال الصيانة، لاسيما وانها المكان الذي يتجه اليه الأهالي في المناسبات والإجازات والأيام العادية لقضاء أوقات الفراغ والاحتفال بالمناسبات وإتاحة الفرصة لأطفالهم لقضاء وقت من المرح والمتعة برفقة الألعاب الموجودة فيها».
وقال أن إهمال وصيانة الحدائق يفقدها الغرض الذي أقيمت من أجله، وهو توفير المتنفس للزوار وخاصة الأطفال الصغار، متمنياً في الوقت ذاته ان تلقى المطالبات صدى إيجابيا بضرورة تطوير وصيانة الحديقة.
وأوضح الزعبي انه قام بزيارة ميدانية بتاريخ 10 يوليو من العام الحالي برفقة المدير العام والمختصين من بلدية المنطقة الجنوبية وذلك للوقوف على احتياجات ونواقص الحديقة حيث تبين انها تحتاج الى إعادة تأهيل شامل وحتى اللحظة لم يتم التنسيق او بدء العمل لأي من تلك الملاحظات والشكاوى، في الوقت ذاته طالب الزعبي مرات عديدة بتطوير الحديقة وانه يدعو الجهات المختصة الى البدء بالأعمال التطويرية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الميدانية.
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