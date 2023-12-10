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مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي وهيئة الغذاء والدواء

12/10/2023 8:04:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للغداء‭ ‬والدواء‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬الجضعي،‭ ‬بهدف‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬والدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتدريب‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الهيئة‮»‬،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬ومناقشة‭ ‬الآليات‭ ‬المختلفة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬


‬ونوّه‭ ‬بحرص‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كونها‭ ‬جامعة‭ ‬إقليمية‭ ‬خليجية‭ ‬نموذجية‭ ‬تتصدى‭ ‬للقضايا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬كالصحة‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والبيئة‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬مواردها‭ ‬وإمكانيتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخبراتها‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لخدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كونها‭ ‬تعد‭ ‬مركزاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬معتمداً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭.‬


‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬الدكتور‭ ‬الجضعي‭ ‬ترحيبه‭ ‬بهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدراسات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتقديم‭ ‬التدريب‭ ‬لطلبة‭ ‬الطب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الاستشارية‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مختبرات‭ ‬الأدوية‭.‬

وبعد‭ ‬التوقيع،‭ ‬اطلع‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬الجضعي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬والبحثية‭ ‬بالجامعة‭ ‬كمركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الطبية‭ ‬ومركز‭ ‬الموارد‭ ‬التعليمية‭ ‬للتشريح‭ ‬وعلم‭ ‬الأمراض‭ ‬ومتحف‭ ‬التشريح‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيارة‭ ‬مركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات‭.‬

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