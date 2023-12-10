مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي وهيئة الغذاء والدواء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقّع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بهدف التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والخبراء في مجال الأبحاث السريرية والدراسات الاستراتيجية، وتدريب طلبة الطب وبناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في المجالات ذات العلاقة.
وأكّد رئيس جامعة الخليج العربي أهمية تعميق التعاون المشترك مع «الهيئة»، لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الآليات المختلفة لتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة نحو توثيق أواصر التعاون مع المؤسسات التخصصية في دول مجلس التعاون.
ونوّه بحرص جامعة الخليج العربي كونها جامعة إقليمية خليجية نموذجية تتصدى للقضايا الاستراتيجية في دول المجلس في العديد من المجالات كالصحة والتنمية البشرية والبيئة والعلوم والتكنولوجيا على تسخير كل مواردها وإمكانيتها الأكاديمية وخبراتها الاستشارية والتدريبية لخدمة الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، كونها تعد مركزاً تدريبياً إقليمياً ودولياً معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
فيما أبدى الدكتور الجضعي ترحيبه بهذه الاتفاقية والتعاون مع الجامعة في مجالات الدراسات وتبادل الخبرات وتقديم التدريب لطلبة الطب والاستفادة من خبرات الجامعة في اللجان الاستشارية وتقديم الاستشارات للجامعة في مجال مختبرات الأدوية.
وبعد التوقيع، اطلع الأستاذ الدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له على المراكز الطبية والبحثية بالجامعة كمركز المحاكاة والمهارات الطبية ومركز الموارد التعليمية للتشريح وعلم الأمراض ومتحف التشريح إلى جانب زيارة مركز الطب التجديدي ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات.
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