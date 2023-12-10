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أمين عام التعليم العالي: قرار تنظيم تحويل الطلبة نقلة نوعية في تعزيز خيارات التعلم

12/10/2023 8:04:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بتنظيم‭ ‬تحويل‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬علمية‭ ‬أعلى،‭ ‬يعتبر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬الأطر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتعليم‭ ‬العالي‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للطلبة‭ ‬بالتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬فيها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬علمية‭ ‬أعلى‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة،‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬مؤهلات‭ ‬مهنية‭ ‬أو‭ ‬احترافية‭ ‬والمرخص‭ ‬لها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الأجنبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬الدراسة،‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬مؤهلات‭ ‬مهنية‭ ‬أو‭ ‬احترافية‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬الدراسة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬وضوابط‭ ‬دقيقة‭ ‬وواضحة‭.‬

وأشارت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬جاء‭ ‬ليحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬المؤهلات‭ ‬المهنية‭ ‬والراغبين‭ ‬باستكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المطروحة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ويعزز‭ ‬خيارات‭ ‬التعليم‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلبة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬أكثر‭ ‬للطلاب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغيرة،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬القرار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭.‬

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