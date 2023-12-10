أمين عام التعليم العالي: قرار تنظيم تحويل الطلبة نقلة نوعية في تعزيز خيارات التعلم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أنّ قرار مجلس التعليم العالي بتنظيم تحويل الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي، أو مواصلة الدراسة للحصول على درجة علمية أعلى، يعتبر نقلة نوعية في تحديث الأطر الأكاديمية المتعلقة بالتعليم العالي.
وقالت إنه وبموجب القرار يتم السماح للطلبة بالتحوّل إلى أي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة، أو مواصلة الدراسة فيها للحصول على درجة علمية أعلى سواء من مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة، أو المؤسسات التي تمنح مؤهلات مهنية أو احترافية والمرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها من الجهات الرسمية المعنية في بلد الدراسة، أو المؤسسات الأجنبية التي تمنح مؤهلات مهنية أو احترافية والمعترف بها من الجهات الرسمية المعنية في بلد الدراسة، وذلك ضمن قواعد وضوابط دقيقة وواضحة.
وأشارت الأمين العام إلى أن صدور قرار مجلس التعليم العالي، جاء ليحقق تطلعات الطلبة من حملة المؤهلات المهنية والراغبين باستكمال دراستهم في البرامج الأكاديمية المطروحة بمؤسسات التعليم العالي في المملكة، ويعزز خيارات التعليم المتاحة للطلبة وتوفير فرص أكثر للطلاب لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية واكتساب المهارات التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما من شأن القرار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والشركاء في صنع القرار.
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