Monday, 11 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرازجية.. أيقونة تميز الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد

12/10/2023 8:04:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمثل‭ ‬وردة‭ ‬الشهيد‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬احتفاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تزيين‭ ‬صدورهم‭ ‬بهذه‭ ‬الزهرة‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تقديرًا‭ ‬منهم‭ ‬لعطاءات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬الطاهرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬ولتظل‭ ‬ذكراهم‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬القلوب‭ ‬والوجدان،‭ ‬ومصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬معنى‭ ‬العطاء‭ ‬اللامحدود،‭ ‬لكي‭ ‬ينعم‭ ‬الوطن‭ ‬وشعبه‭ ‬بأمان،‭ ‬ولتتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬نماء‭ ‬الوطن‭ ‬وازدهاره‭.‬


‬ووردة‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬شارة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬زهرة‭ ‬ياسمين‭ ‬بيضاء‭ ‬وسعفة‭ ‬النخيل‭ ‬الخضراء،‭ ‬وتحمل‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدلالات،‭ ‬فاللون‭ ‬الأبيض‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للسلام‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬نهجًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬تتبناه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أما‭ ‬سعفة‭ ‬النخيل،‭ ‬كونها‭ ‬شعار‭ ‬للسلام،‭ ‬فإنها‭ ‬أيضًا‭ ‬تجسيد‭ ‬لقيمة‭ ‬العطاء‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬كمصدر‭ ‬لا‭ ‬ينقطع‭ ‬للخير‭ ‬والنماء‭.‬


‬ومع‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يعلن‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقاط‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتسابق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬لشراء‭ ‬واقتناء‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬،‭ ‬حرصًا‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬استذكار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذكرى‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل،‭ ‬وتقديرًا‭ ‬منهم‭ ‬لعطاءاتهم،‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬فداء‭ ‬بأرواحهم‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭.‬

ويوم‭ ‬الشهيد‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬خصصه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬يصادف‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تخليدًا‭ ‬ووفاءً‭ ‬وعرفانًا‭ ‬لتضحيات‭ ‬وعطاء‭ ‬وبذل‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الأبرار،‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه،‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والإنسانية‭.‬

وتحتفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬العطرة‭ ‬سنويًا‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالها‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬بجانب‭ ‬أنها‭ ‬مناسبة‭ ‬للفرح‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬الوطن‭ ‬ونماء،‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصة‭ ‬للتذكير‭ ‬بتضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار،‭ ‬الذين‭ ‬ستظل‭ ‬ذكراهم‭ ‬خالدة‭ ‬ومثالاً‭ ‬للوطنية‭ ‬المخلصة‭.‬


‬إن‭ ‬وردة‭ ‬الشهيد‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬رمزًا‭ ‬أيقونيًا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتجسد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمعاني‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬وفاء‭ ‬لأبنائه‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬جادوا‭ ‬بالغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ومواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والقضايا‭ ‬العادلة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإنسانية‭ ‬جمعاء‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10122023000055011008ID1107567237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث