الرازجية.. أيقونة تميز الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬ووردة‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬شارة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬زهرة‭ ‬ياسمين‭ ‬بيضاء‭ ‬وسعفة‭ ‬النخيل‭ ‬الخضراء،‭ ‬وتحمل‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدلالات،‭ ‬فاللون‭ ‬الأبيض‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للسلام‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬نهجًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬تتبناه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أما‭ ‬سعفة‭ ‬النخيل،‭ ‬كونها‭ ‬شعار‭ ‬للسلام،‭ ‬فإنها‭ ‬أيضًا‭ ‬تجسيد‭ ‬لقيمة‭ ‬العطاء‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬كمصدر‭ ‬لا‭ ‬ينقطع‭ ‬للخير‭ ‬والنماء‭.‬

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‬ومع‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يعلن‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقاط‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتسابق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬لشراء‭ ‬واقتناء‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬،‭ ‬حرصًا‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬استذكار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذكرى‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل،‭ ‬وتقديرًا‭ ‬منهم‭ ‬لعطاءاتهم،‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬فداء‭ ‬بأرواحهم‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭.‬

ويوم‭ ‬الشهيد‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬خصصه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬يصادف‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تخليدًا‭ ‬ووفاءً‭ ‬وعرفانًا‭ ‬لتضحيات‭ ‬وعطاء‭ ‬وبذل‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الأبرار،‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه،‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والإنسانية‭.‬

وتحتفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الذكرى‭ ‬العطرة‭ ‬سنويًا‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالها‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬بجانب‭ ‬أنها‭ ‬مناسبة‭ ‬للفرح‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬الوطن‭ ‬ونماء،‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصة‭ ‬للتذكير‭ ‬بتضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الأبرار،‭ ‬الذين‭ ‬ستظل‭ ‬ذكراهم‭ ‬خالدة‭ ‬ومثالاً‭ ‬للوطنية‭ ‬المخلصة‭.‬

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‬إن‭ ‬وردة‭ ‬الشهيد‭ ‬‮«‬الرازجية‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬رمزًا‭ ‬أيقونيًا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتجسد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمعاني‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬وفاء‭ ‬لأبنائه‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬جادوا‭ ‬بالغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ومواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والقضايا‭ ‬العادلة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإنسانية‭ ‬جمعاء‭.‬

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