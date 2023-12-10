السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماع لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عقدت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬أمس‭ ‬للجنة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬





وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬البناء،‭ ‬والإنجاز‭ ‬المثمر،‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬توافقية‭ ‬مشتركة،‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه،‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬استحقاقاً،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭. ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬توافقات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬البنود‭ ‬الأساسية‭ ‬والرئيسية‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬والآليات‭ ‬والمعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها،‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬صيغٍ‭ ‬توافقية‭ ‬تعزز‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتترجم‭ ‬التوجيهات‭ ‬والطموحات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬باهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومساندة‭ ‬سموّه‭ ‬الكريم‭ ‬لمسارات‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والوزراء‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬بشأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المالية،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬استحقاقًا،‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمامًا‭ ‬وطنيًا،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أنظمة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تكفل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬الميزانيات‭ ‬المستجيبة‭ ‬لبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬المقررة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬أولوية‭ ‬دائمة‭ ‬وتبنى‭ ‬عليها‭ ‬كافة‭ ‬البرامج،‭ ‬ومن‭ ‬أجلها‭ ‬ستتواصل‭ ‬الجهود‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وأشار‭ ‬البوعينين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وعدالة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مستواهم‭ ‬المعيشي،‭ ‬ويضمن‭ ‬استدامة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭.‬

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