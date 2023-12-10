"حياتنا جحيم والموت يلاحقنا "..30 ألف فلسطيني يواصلون الاحتماء في مستشفى الشفاء بغزة

نصب نازحون دُمّرت منازلهم في شمال غزة مئات الخيام البدائية بين أكوام الأنقاض في مجمّع الشفاء الطبّي الذي خرج عن الخدمة بعدما حاصره الجيش الإسرائيلي واقتحمه في نوفمبر.

ويحتمي 30 ألف غزّي على الأقلّ داخل المجمّع الطبّي الذي أخلي من جميع المرضى تقريباً بعدما اقتحمه الجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر ونفّذ فيه عمليات عسكرية استمرت أياماً عدّة.

وتعرّضت المستشفيات، المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، لقصف إسرائيلي مرات عدة في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس إثر الهجوم غير المسبوق للحركة الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وقُتل حوالى 18 ألف شخص في القطاع الفلسطيني الصغير والمحاصر، وفق وزارة الصحة .

وجاء في رسالة جديدة بعثها الجيش الإسرائيلي السبت إلى سكان شمال قطاع غزة، حيث الأوضاع الإنسانية يرثى لها، "من أجل سلامتكم، يحثّكم الجيش الإسرائيلي على الإخلاء (...) إلى المناطق الآمنة". لكنّ منظمات دولية ندّدت بعدم وجود مناطق لا تتعرض للقصف في القطاع الساحلي الضيق.

وتحدّث صحافي في وكالة فرانس برس الأحد مع نازحين في مجمّع الشفاء قالوا إنهم يفتقرون إلى كل شيء، من حليب الأطفال إلى القماش المشمّع لحمايتهم من المطر والبرد.

ومن بين النازحين سهيل أبو ضلفة الذي نزح من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث يتواصل القصف الذي طال منزله وأصاب ابنه محمد البالغ 20 عاماً، واحتمت إثره الأسرة بالمستشفى.

- "الموت يلاحقنا" -

ويشرح رب الأسرة البالغ 56 عاماً "وضَعنا قماشة وعملنا خيمة ولا نعرف هل سيقتحمون الشفاء مجدّدا، أينما نذهب الموت يلاحقنا، إسرائيل دمرت غزة وتريد قتل وتهجير كلّ سكان غزة".

واضطر نحو 1,9 مليون غزّي، أي ما يقرب 80% من سكّان القطاع، إلى النزوح عن منازلهم منذ بداية الحرب، وفق الأمم المتحدة. ويُعتقد أنّ مئات الآلاف ما زالوا موجودين في الشمال، حيث يستعر القتال.

أمّا محمد دلول الذي وصل إلى الشفاء "بصعوبة كبيرة"، فيؤكّد أنّ "القصف وإطلاق النار" لم يتوقف طوال الطريق إلى المستشفى الذي يأمل الآن أن يكون "آمناً".

وبحسب الرجل البالغ 38 عاماً الذي فرّ مع زوجته وأطفاله الثلاثة، فإنّ القصف المدفعي لم يتوقف منذ "عدّة أيام".

ويضيف لوكالة فرانس برس "حياتنا جحيم صارت، لا كهرباء ولا ماء ولا طحين ولا خبز ولا دواء للصغار كلهم مرضى، ما في مسكّن ألم ولا حرارة".

ويؤكّد أنّ "كلّ ما يشغل بالنا هو كيف نبقى أحياء"، موضحاً أنه لم يتمكن من حمل أيّ شيء من منزله في حي الزيتون بالبلدة القديمة في غزة، والذي دمّر بالكامل.

- "لا أحد يشفق علينا" -

وتعرّضت المعدات الطبية والمباني في المجمع الطبي لأضرار بالغة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، وصار من المستحيل عملياً علاج الجرحى فيه.

وبعد سيطر على المجمّع الطبّي في منتصف نوفمبر، دعا الجيش الإسرائيلي الصحافيين لزيارة نفق في محيط الشفاء، لكنّ المكسب الاستراتيجي من اقتحام المؤسّسة الصحّية لا يزال غير واضح في الوقت الحالي.

كما تم اعتقال عدد من الأشخاص من مجمع الشفاء واستجوابهم، من بينهم مدير المؤسسة محمد أبو سلمية.

رائد، ينام على بطانية قديمة تحت درج قرب قسم الطوارئ القديم، ويؤكد أنّ عائلته المكونة من تسعة أفراد "ليس لديها مال" لشراء خيمة.

وبنبرة ملؤها الحزن يضيف الشاب البالغ 24 عاماً "لا أحد يشفق علينا".

ويوضح أنّ الجيش الإسرائيلي أجبرهم على مغادرة منزلهم الواقع في ساحة الشوا بحي الدرج.

ويقول "دخل الخميس ليلاً الجيش على بيتنا واعتدوا علينا وأنا جردوني من الملابس وعصبوا عينيّ وربطوا يديّ وفي الصباح تركونا وقالوا لنا اذهبوا".

تنام شقيقته منال، البالغة ثماني سنوات، وهي تسند رأسها على بعض الملابس. تجلس والدتهما قربهما، وتضع إلى جانبها بعض الخبز وعلبة جبن في صندوق كرتوني صغير وقارورة ماء غير ممتلئة.

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