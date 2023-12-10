سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مصدر عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لقصف محيط العاصمة دمشق مساء الأحد .
وقال المصدر " حوالي الساعة 05ر23 من مساء اليوم نفذت اسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق"،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف المصدر " تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
وهذا الاستهداف هو الرابع عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في السابع من شهر
اكتوبر الماضي.
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