سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق



قال مصدر عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لقصف محيط العاصمة دمشق مساء الأحد .

وقال المصدر " حوالي الساعة 05ر23 من مساء اليوم نفذت اسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق"،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف المصدر " تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وهذا الاستهداف هو الرابع عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في السابع من شهر

اكتوبر الماضي.

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