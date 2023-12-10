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العثور على خاتم ألماس في مكنسة كهربائية داخل فندق

12/10/2023 8:01:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


هل فقدت خاتم ألماس باهظ الثمن؟ حاول التحقق من المكنسة الكهربائية. هذا ما فعله موظفو فندق الريتز الفاخر في باريس، وحالفهم الحظ.

ذكرت صحيفة لو باريزيان، يوم الأحد، أن نزيلة ماليزية في الفندق قدمت بلاغا للشرطة يوم الجمعة تزعم فيها أن خاتمها الماسي اختفى من غرفتها.

وقالت الصحيفة إن قيمة الخاتم تقدر بأكثر من 800 ألف دولار.

لم يكشف فندق ريتز باريس تفاصيل حول الخاتم أو العميلة، لكنه قال إنه موظفيه تمكنوا من العثور على الخاتم يوم الأحد.

قال الفندق في بيانه: "بفضل عمليات التفتيش الدقيقة التي أجراها رجال الأمن في فندق ريتز باريس، تم العثور على الخاتم هذا الصباح في كيس مكنسة كهربائية".
"عميلتنا سعيد بهذه الأخبار".

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