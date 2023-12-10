دَوْلَةْ الْقَانُون

أتْعَبْتِيْ الْعَالَمْ يَا (دَوْلَةْ الاِمَارَاتْ)

فَنّ وْ تِطَوِّرْ عَالَمِيْ غَيْر مَسْبُوْق

إنْتِيْ تِفَرَّدْتِيْ عَلَى الْكِلّ بِالذَّاتْ

فِيْ الْعَالَمِيِّهْ أسْمِكْ الْيَوْم مَرْمُوْق

حَقّ الْفِضَا صِرْتِيْ عَلامِهْ وْمَنَارَاتْ

بَيْن السِّدِمْ أسْمِكْ تَعَلَّى نَجِمْ فَوْق

أهْدَافْنَا نْحَقِّقْ عِلُوْم وْ دِرَاسَاتْ

تِنِيْر لِلْعَالَمْ مِثِلْ شَمْس وِشْرُوْق

بِعْد النِّظَرْ لَى يَمْلِكُوْنِهْ الْقِيَادَاتْ

(زَايِدْ) تِمَنَّى وْقَالَوْا الشَّعْب: مَرْ فُوْق

يَا دَوْلَةْ الْقَانُوْن نِلْتِيْ شَهَادَاتْ

فِيْك الْقِضَا عَادِلْ وْمِنْصِفْ لِلِخْلُوْق

لِلْمِنْضِبِطْ نَضْرِبْ تَحِيِّهْ وْ سَلامَاتْ

وِالْمَايِلْ نْعَدْلِهْ وْ نَحْفِظْ لِهْ حْقُوْق

أبْرَاجٍ تْنَاطِحْ نِجُوْم السِّمَاوَاتْ

وْطِفْنَا الْمِجَرَّهْ وِالْعَلَمْ يَخْفِقْ خْفُوْق

(زَايِدْ) حَلَمْ يْحَقِّقْ بْنَا الطِّمُوْحَاتْ

وْنِحْنَا عْيَالِهْ نَبْذِلْ الدَّمّ مَدْفُوْق

مَا شَيّ فِيْ مَفْهُوْمِنَا مِسْتَحِيْلاتْ

عِزَايِمْ عْيَالِكْ مِثِلْ رَعْد وِبْرُوْق

عَسَاكْ فِيْ رَوْضَةْ نِعِيْمٍ وْجَنَّاتْ

لِكْ بِالدِّعَا تِلْهَجْ مِنْ الْعَالَمْ خْلُوْق