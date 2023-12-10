زَايِدْ و رَاشِدْ

مِنْ اثْنَيْن دِيْسَمْبَرْ سِنَةْ وَاحِدْ وْسَبْعِيْن

الاِمَارَات تَسْكِنْ هَامَةْ الْمَجْد وِ الطَّالِهْ

مِنْ الرَّمْل عَمَّرْهَا (الْفَلاحِيْ) بْقَلْب وْعَيْن

يَلَيْن اسْتِوَتْ دَاره بِوَجْه الزِّمَنْ هَالِهْ

وِقَفْ (زَايِدْ) وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) مِتْحَدِّيْن

وْ كِلٍ بِذَلْ لِلأرْض مِنْ دَمِّهْ وْحَالِهْ

وْمَدُّوْا النِّظَرْ عَلَى طِمُوْح السِّنِيْن سْنِيْن

عَشَانْ الْوِطَنْ تِتْنَعَّمْ بْعِزِّهْ عْيَالِهْ

وْ(زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) بَيْنِنَا فِيْ الْعَرَبْ حَيِّيْن

وْ لا مَاتْ مِنْ عَاشَتْ بَعَدْ مَوْتِهْ أفْعَالِهْ

وْ لا مَاتْ مِنْ خَلَّفْ مِنْ عْيَالِهْ الذَّرْبِيْن

كِرَامٍ تِكَمِّلْ نَهْجِهْ وْتِحْفَظْ خْصَالِهْ

(مْحَمَّدْ) يْعِيْش بْــ (زَايِدْ الْخَيْر) فِكْر وْدِيْن

وْبِشْتِهْ يِضِفّ الْعَالَمْ بْهَيْبَةْ ظْلالِهْ

(أبُوْ خَالِدْ) حْزَامْ الْعَرَبْ فِيْ الْعِسِرْ وِاللِّيْن

إمَامْ الْكَرَمْ وِالطِّيْب فَالْ السِّعِدْ فَالِهْ

(فَلاحِيْ) مِنْ الْعِزِّهْ تَعَزْوَى بِهْ الْحَيِّيْن

وْ هُوْ يَكْفِيْ الْحَيِّيْن مِنْ عِزِّهْ لْحَالِهْ

وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) وْطِمُوْحَهْ نِشُوْفَهْ زَيْن

بْشَوْفَةْ (مْحَمَّدْ) كَاسِرْ الصَّعْب وَاغْلالِهْ

لِهْ الْمِسْتَحِيْل يْصِيْر وَاقِعْ بْرَمْشَةْ عَيْن

وْ لا شَيْ أمَلْ مَا حَقَّقْ (مْحَمَّدْ) آمَالِهْ

شِيُوْخ (الإمَارَاتْ الْعِظِيْمِهْ) قَبِلْ وَالْحِيْن

لِهُمْ غَنَّمْ التَّارِيْخ مِنْ بِنِّهْ وْ هَالِهْ

مَعَاهُمْ (اْلاِمَارَاتِيْ) رِقَى بِالْمَعَالِيْ.. لَيْن

تِسَامَى عَلَى سَطْح الْقُمَرْ.. يَا هِنِيَّا لِهْ

وْ لَوْ دَارَتْ الدِّنْيَا وْ جَارْ الزِّمَانْ الشَّيْن

مَا مَالْ (الإمَارَاتِيْ) وْ لَوْ مَيَّلْ عْقَالِهْ

عَرَبْ مِنْ شَهَامَتْهُمْ لِعِزّ الْعَرَبْ سَاعِيْن

وْ لَوْ يَوْرِدُوْن الْمَوْت رِجْلِيْ وْ خَيَّالِهْ

(اْلاِمَارَات) فَخْر أكْبَرْ مِنْ الشِّعِرْ وِالتَّدْوِيْن

وْ لا يَوْفِيْ الشَّاعِرْ وْ لا تَوْفِيْ أقْوَالِهْ

وَطَنْ مِنْ كَرَامَةْ أرْضه وْنَاسِهْ الْوَافِيْن

تِعِمّ الْعَرَبْ وِالْعَالَمْ الشَّاسِعْ أفْضَالِهْ